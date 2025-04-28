رئيس النيابة الإدارية يشارك في مؤتمر «حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية»

رئيس النيابة الإدارية يشارك في مؤتمر «حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية»

رئيس النيابة الإدارية يشارك في مؤتمر «حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية»

حضر المستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم، فعَّاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المنعقد تحت عنوان: «عشرون عامًا على إنشاء جهاز المنافسة المصري: إنجازات وآفاق مستقبلية»، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتلبية للدعوة من الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

جانب من اللقاء جانب من اللقاء

دعم الجهود الوطنية لدعم الاقتصاد


رافقه المستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، ووفد من مستشاري النيابة الإدارية من مديري الإدارات والوحدات وأعضائها، وقد شهدت الفعاليات التي جاءت بمشاركة لفيف من الوزراء وقيادات الدولة التنفيذية ورؤساء الجهات والهيئات القضائية والنائب العام، وقيادات جهات إنفاذ القانون والهيئات الحكومية، ونخبة من أساتذة الجامعات المختلفة والخبراء المحليين والدوليين المتخصصين في مختلف التخصصات ذات الصلة، نبذة تاريخية عن نشأة الجهاز وعرض لما يقوم به من دور بالغ الأهمية لدعم الاقتصاد المصري، وتأتي مشاركة النيابة الإدارية في إطار دورها الفاعل في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز بيئة اقتصادية قائمة على سيادة القانون ومبادئ النزاهة والشفافية.

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