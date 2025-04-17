النيابة الإدارية تباشر التحقيقات في تعدي سائق على مسنة من ذوي الهمم

النيابة الإدارية تباشر التحقيقات في تعدي سائق على مسنة من ذوي الهمم

النيابة الإدارية تباشر التحقيقات في تعدي سائق على مسنة من ذوي الهمم

تباشر وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بالنيابة الإدارية، التحقيقات في واقعة تعدي سائق بهيئة النقل العام على إحدى المواطنات من ذوي الإعاقة.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشار عبد الراضي صِدِّيق - رئيس هيئة النيابة الإدارية، حيال الاهتمام بشكاوى المواطنين وخاصة ما يمس حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وحيث تلقت وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة برئاسة الهيئة، صباح اليوم، بلاغ المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بشأن مقطع فيديو جرى تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي يظهر قيام قائد حافلة تابعة لهيئة النقل العام بالتعدي لفظيًا على أحد الركاب «مواطنة من ذوي الإعاقة» وتوقفه بالحافلة ورفضه استئناف القيادة وحمله للعكاز الطبي الخاص بها في محاولة منه لإجبارها على مغادرة الحافلة، ثم استئناف القيادة عقب إصرار الراكبة على البقاء بمقعدها.

وقررت المستشارة بريهان محسن، مديرة الوحدة، قيد البلاغ برقم قضية بالوحدة، وإحالة الواقعة للتحقيق العاجل، وجارٍ مباشرة التحقيقات.

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