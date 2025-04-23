أسامة كمال: الداخلية الأردنية تبدأ تفتيش مقار الإخوان بقرار من النيابة العامة

أسامة كمال: الداخلية الأردنية تبدأ تفتيش مقار الإخوان بقرار من النيابة العامة

أسامة كمال: الداخلية الأردنية تبدأ تفتيش مقار الإخوان بقرار من النيابة العامة

قال الإعلامي أسامة كمال، إن قرار وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، بحظر أنشطة الإخوان واعتبارها جمعية غير مشروعة تأخر لسنوات، بعد تورط الجماعة في أعمال غير قانونية تهدد الأمن القومي الأردني.

وأضاف كمال، خلال تقديمه لبرنامج «مساء dmc»، المذاع على فضائية «dmc»، أن إعلان وزير الداخلية الأردني تضمن حظر الترويج لأفكار الجماعة، باعتبار أي نشاط لها عمل يخالف أحكام القانون، ويوجب المسائلة القانونية، مع تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات الجماعة وفقًا للأحكام القضائية.

وأشار إلى أن الفراية أكد أنه ثبُت قيام عناصر الإخوان بالعمل في الظلام، وبنشاطات تزعزع الاستقرار وتخل بالأمن والنظام العام، بعد محاولة الجماعة في نفس الليلة الإعلان عن مخططات الخلايا تهريب وإتلاف كميات ضخمة من الوثائق من المقار الخاصة بها، لإخفاء نشاطاتها وارتباطاتها المشبوهة.

وتابع: «بدأ تفتيش مقار الجماعة اليوم، التي تستخدمها في عدد من محافظات مملكة الأردن لغايات تحقيقية بقرار من النيابة العامة، وأكد الفراية منع القوى السياسية ووسائل الإعلام ومستخدمي السوشيال ميديا ومؤسسات المجتمع المدني وأي جهات من التعامل أو النشر للإخوان».

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