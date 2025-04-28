طلاب المدارس المصرية يشاركون في النسخة السادسة من مشروع «كاسحة الجليد للمعرفة»

كتب: سلامة عامر

يشارك طلاب المدارس المصريين ممن تتراوح أعمارهم بين 14 و16 عامًا في النسخة السادسة من المشروع العلمي والتعليمي الدولي «كاسحة الجليد للمعرفة» بروسيا

يتاح لطلاب المدارس المشاركون من 20 دولة فرصة المشاركة في هذا الاختيار

وأعلنت شركة روساتوم الحكومية الروسية المنفذة لمشروع محطة الضبعة النووية، أنّه يتاح لطلاب المدارس المشاركين من 20 دولة المشاركة في الاختيار، وهي «آرمينيا، وبنجلاديش، وبيلاروسيا، وبوليفيا، والبرازيل، والصين، ومصر، وغانا، والمجر، والهند، وإندونيسيا، وقيرغيزستان، وكازاخستان، ومنغوليا، وميانمار، وناميبيا، وجنوب إفريقيا، وأوزبكستان، وفيتنام، وتركيا».

مرور 80 عامًا على تأسيس الصناعة النووية

وأكدت الشركة في بيان، أنّ مرحلة الاختيار التنافسي للمشاركين الدوليين انطلقت اليوم في النسخة السادسة من المشروع العلمي والتعليمي الدولي «كاسحة الجليد للمعرفة» والنسخة الاستثنائية تُقام احتفاءً بمرور 80 عامًا على تأسيس الصناعة النووية في روسيا، وذلك بمرور 500 عام على تطوير الطريق البحري الشمالي.

برنامج تعليمي للطلاب

وأوضحت روساتوم أنّ الفائزين سيحظون بفرصة لخوض رحلة استكشافية إلى القطب الشمالي على متن كاسحة الجليد النووية «50 عامًا من النصر» التابعة لشركة «روساتوم فلوت»، وخلال هذه الرحلة يشارك المتأهلون في برنامج تعليمي شامل يتضمن محاضرات، وورش عمل متخصصة، ومسابقات معرفية، وأنشطة تفاعلية متنوعة.

فريق دولي للبعثة الاستكشافية

وتابعت أنّ رنامج الاختيار يتألف من 3 مراحل، على أن يتم إعلان النتائج النهائية في 20 يونيو 2025، حيث سيتم تشكيل الفريق الدولي للبعثة الاستكشافية المتجهة إلى القطب الشمالي، ويُتوقع أن يكون بعض الفائزين أول ممثلين عن بلدانهم يصلون إلى هذه النقطة الجغرافية الفريدة، وبالنسبة للمشاركين من الطلبة الروس، بدأت عملية اختيارهم في وقت سابق عبر المنصة الإلكترونية polus.atom.online، وتستمر حتى 5 مايو المقبل.