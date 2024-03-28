تعاون بين «روساتوم» و«الطاقة الجزائرية» لاستخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية

وقعت شركة «روساتوم» الحكومية المنفذة لمشروع محطة الضبعة النووية، مع وزارة الطاقة والمناجم في الجزائر، على خارطة طريق للتعاون في مجال استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، على هامش المنتدى الدولي الثالث عشر «آتوم إكسبو» في مدينة «سوتشي».

وأشارت شركة «روساتوم»، في بيان لها، إلى أنّه وقع الوثيقة عن الجانب الروسي مدير عام شركة روساتوم الحكومية أليكسي ليخاتشوف، وعن الجانب الجزائري وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، لافتًا إلى أنَّ خارطة الطريق تنص على مواصلة العمل المشترك بين الطرفين حتى عام 2025، ضمن مجموعة واسعة من المجالات، مثل الطاقة النووية ومفاعلات الأبحاث والتعاون في مجال دورة الوقود النووي.

تعاون عبر المنصات الدولية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية

وقالت شركة «روساتوم» إنَّ الطرفان حددوا المزيد من الخطوات لتطوير التعاون العلمي والتقني وتدريب الأفراد، وكذلك التعاون في المنصات الدولية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

وفي إطار الوثيقة، حدد الطرفان عددًا من الأنشطة المشتركة، بما في ذلك عقد مجموعات عمل وفعاليات مشتركة وجولات فنية.

ومن جهته، أشار أليكسي ليخاتشوف مدير عام روساتوم، إلى أنَّ العلاقات مع الجزائر تتطور بشكل ديناميكي، متابعا أنه «في ربيع العام الماضي عرفنا زملائنا الجزائريين على الحلول التي تقدمها شركة روساتوم في قطاع الطاقة النووية، أما اليوم فقد وقعنا على وثيقة تحدد هيكلية تحقيق المزيد من التعاون بين روسيا والجزائر في القطاع النووي في مجالات محددة».

خطوة كبيرة في تطوير العلوم والإمكانات البشرية

واستكمل أنَّ التقنيات النووية لا تتيح فقط المساهمة في حل المسائل الاقتصادية ومشاكل الطاقة والمشاكل الاجتماعية الملحة، بل تتيح أيضًا اتخاذ خطوة كبيرة في تطوير العلوم والإمكانات البشرية وضمان السيادة التكنولوجية للبلاد وأنا على ثقة من أن شراكتنا ستكون طويلة الأمد واستخدام الحلول الفريدة التي تقدمها شركة «روساتوم» ستكون بمثابة الأساس لضمان تطور الجزائر في القطاع النووي بشكل نوعي.