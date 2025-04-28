حملات رقابية مكثفة لضبط أسواق اللحوم والدواجن في بورسعيد

كتبت هبة صبيح

نظمت مديرية الطب البيطري ببورسعيد، حملة تفتيش مكبرة على منافذ بيع اللحوم والدواجن المجمدة، للتأكد من جودة المنتجات ومدى التزامها بالاشتراطات الصحية، وذلك في إطار جهود المديرية للحفاظ على سلامة الغذاء وحماية المستهلك، بتوجيهات من اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد

استهدفت الحملة تحت اشراف الدكتورة فاتن صالح، مدير الطب البيطري ببورسعيد، المرور على عدد من المحلات والمنافذ، وفحص المنتجات الغذائية لضمان صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي مخالفات قد تهدد صحة المواطنين.

حملات رقابية لضبط الأسواق

واعلنت مديرية الطب البيطري ببورسعيد في بيان لها استمرار حملاتها الرقابية لضبط الأسواق، والتأكد من تداول المنتجات الغذائية وفق المعايير البيطرية المعتمدة، في إطار جهودها المستمرة للحفاظ على الصحة العامة.

حملة لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية

من جانب آخر اكدت الدكتورة فاتن صلاح مدير عام الطب البيطري ببورسعيد أنه جرى تنظيم حملة للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع للماشية وتوجهت لجان إلى مختلف أنحاء المحافظة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لفعاليات الحملة القومية للهيئة العامة للخدمات البيطرية

وقامت اللجان بأعمال التحصين والتسجيل والترقيم والتأمين علي الماشية، تماشيا مع أهداف وفعاليات الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع وخطة الدولة للحفاظ علي الثروة الحيوانية ودعم الاقتصاد القومي.