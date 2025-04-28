«الإحصاء»: 77 ألفا زيادة في عدد سكان مصر خلال 23 يوما فقط

كتب ماهر هنداوي:

كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الزيادة السكانية التي شهدتها مصر خلال الفترة من 5 أبريل حتى اليوم الاثنين 28 أبريل 2025، بلغت 77 ألفا و400 نسمة، حيث أشارت الساعة السكانية إلى وصول عدد سكان مصر إلى 107 ملايين و77 ألفا و400 نسمة، مقابل 107 ملايين و500 ألف نسمة في الخامس من مطلع الشهر الجاري.

3 آلاف و365 نسمة زيادة سكانية يوميا

ولفت التقرير إلى أن الزيادة السكانية في اليوم الواحد بلغت 3 آلاف و365 نسمة، بمعدل 140 مولود في الساعة الواحدة، و2.3 مولود في الدقيقة الواحدة.

ورصدت الساعة السكانية عدد سكان مصر خلال اليوم الاثنين 28 أبريل 2025، في القاهرة والمحافظات، حيث جاءت القاهرة على رأس قائمة العشر محافظات الأكثر في عدد السكان، وبلغ عدد سكانها 10 ملايين و405 آلاف و555 نسمة، بينما جاء في المركز الثاني من حيث عدد السكان محافظة الجيزة وبلغ عدد سكانها 9 ملايين و718 ألفا و554 نسمة، ثم محافظة الشرقية 8 ملايين و84 ألفا و928 نسمة.

10 محافظات الأعلى في عدد السكان

وجاءت باقي قائمة المحافظات العشر الأكثر في عدد السكان على النحو التالي:

- الدقهلية وتحتل المركز الرابع وعدد سكانها 7 ملايين و176 ألفا و67 نسمة.

- البحيرة وتحتل المركز الخامس وعدد سكانها 7 ملايين و51 ألفا و412 نسمة.

- المنيا وتحتل المركز السادس وعدد سكانها 6 ملايين و531 ألفا و102 نسمة.

- القليوبية وتحتل المركز السابع وعدد سكانها 6 ملايين و259 ألفا و176 نسمة.

- سوهاج وتحتل المركز الثامن وعدد سكانها 5 ملايين و927 ألفا و501 نسمة.

- الإسكندرية وتحتل المركز التاسع وعدد سكانها 5 ملايين و625 ألفا و18 نسمة.

- الغربية وتحتل المركز العاشر وعدد سكانها 5 ملايين و534 ألفا و357 نسمة.

- جنوب سيناء وعدد سكانها 298 ألفا و118 نسمة (أقل المحافظات في عدد السكان).