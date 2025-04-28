«أجمل صحبة».. إلهام شاهين تلتقي ماجدة الرومي في لبنان (صور)

كتب: أحمد عبد الرحمن



شاركت الفنانة إلهام شاهين جمهورها لحظات مميزة خلال تواجدها في لبنان، حيث التقت بالفنانة ماجدة الرومي، ونشرت مجموعة من الصور التي جمعتها بها عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

إلهام شاهين تلتقي ماجدة الرومي

وعلقت إلهام شاهين على الصور قائلةً: «يوم جميل ومكان رائع مع صديقاتي الغاليين على قلبي جدًا.. النجمة الجميلة ماجدة الرومي والكاتبة الرائعة كلوديا مرشيليان.. شكرًا لأجمل غداء مع أجمل صحبة».

إلهام شاهين تحتفل بعيد الربيع في لبنان

وكانت إلهام شاهين احتفلت بعيد الربيع في لبنان، حيث شاركت العديد من الصور منذ أيام عبر حسابها الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي، وعلّقت قائلة: «أهلا بالربيع .. بحب لبنان وجبل لبنان والطبيعة الجميلة».