كتبت: منة الصياد

حالة مرضية نادرة أثارت دهشة العديد من الأطباء على مستوى أنحاء العالم، وتصدرت أحاديث منصات التواصل الاجتماعي، بعدما فقد مريض لغته الأم إثر إصابته بجلطة دماغية، وهو ما لم يكن متوقعًا على الإطلاق في حالته.

فقدان المريض للغة الأم

بدأت معاناة المريض التركي المدعو رحمي كاراديمير، البالغ من العمر 67 عامًا، بعدما أصيب بجلطة دماغية شديدة، وإثرها جاءت المفاجأة غير المتوقعة للأطباء، بفقدانه القدرة على التحدث بلغته الأم وهي التركية، وبدلًا منها بدأت التحدث باللغة الدنماركية، التي كان يستخدمها خلال عمله في الدنمارك قبل عقود، بحسب «سبوتنيك».

ولم يكن يستخدم كاراديمير اللغة الدنماركية منذ أكثر من 10 سنوات بعدما ترك عمله في الدنمارك، لذا شعر بصدمة بالغة فور إفاقته من الجلطة الدماغية.

Beynine pıhtı atan 67 yaşındaki Rahmi Karademir, Türkçe konuşmayı unuttu, Danca iletişim kurmaya başladı.



🗣️Prof. Dr. Gökhan Özdemir: Birden fazla dil bilen kişilerde, bazı diller kaybolurken, kullanılmayan diller yeniden ortaya çıkabiliyor. pic.twitter.com/XFo09KjCZH — Gündem 7x24 (@gundem7x24) April 25, 2025

التفسير العلمي للحالة

على الرغم من أن حالة المواطن التركي تعتبر نادرة للغاية، إلا أن الطبيب المعالج له أوضح أنها تعد طبيعية من الناحية العلمية، ومن الممكن أن تتحسن حالته اللغوية بمرور الوقت، ما قد يساعده على استعادة قدرته مرة أخرى على التحدث باللغة التركية.

وتعتبر حالة الرجل الستيني هي الأولة من نوعها في بلاده، حيث تم نشر مقطع فيديو له وثق حديثه باللغة الدنماركية بدلا من لغته الأم، وهو ما أثار دهشة واسعة في الأوساط الطبية والاجتماعية التركية.