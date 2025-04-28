حالة طبية نادرة تُفقد مريضا لغته الأم.. فشل في التحدث بها (فيديو)
حالة طبية نادرة تُفقد مريضا لغته الأم.. فشل في التحدث بها (فيديو)
كتبت: منة الصياد
فقدان المريض للغة الأم
Beynine pıhtı atan 67 yaşındaki Rahmi Karademir, Türkçe konuşmayı unuttu, Danca iletişim kurmaya başladı.— Gündem 7x24 (@gundem7x24) April 25, 2025
🗣️Prof. Dr. Gökhan Özdemir: Birden fazla dil bilen kişilerde, bazı diller kaybolurken, kullanılmayan diller yeniden ortaya çıkabiliyor. pic.twitter.com/XFo09KjCZH
التفسير العلمي للحالة
على الرغم من أن حالة المواطن التركي تعتبر نادرة للغاية، إلا أن الطبيب المعالج له أوضح أنها تعد طبيعية من الناحية العلمية، ومن الممكن أن تتحسن حالته اللغوية بمرور الوقت، ما قد يساعده على استعادة قدرته مرة أخرى على التحدث باللغة التركية.
وتعتبر حالة الرجل الستيني هي الأولة من نوعها في بلاده، حيث تم نشر مقطع فيديو له وثق حديثه باللغة الدنماركية بدلا من لغته الأم، وهو ما أثار دهشة واسعة في الأوساط الطبية والاجتماعية التركية.