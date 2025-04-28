جلسات «العدل الدولية» تواصل بحث شرعية الوجود الإسرائيلي في فلسطين

جلسات «العدل الدولية» تواصل بحث شرعية الوجود الإسرائيلي في فلسطين

جلسات «العدل الدولية» تواصل بحث شرعية الوجود الإسرائيلي في فلسطين

كتب: هانى حسن

أفاد عبد الستار بركات، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من لاهاي، بأن جلسات محكمة العدل الدولية مستمرة في قصر السلام بمدينة لاهاي، وذلك للنظر في طلب فتوى استشارية حول شرعية الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، موضحا أن الجلسات تشهد مشاركة عدد من الدول والمنظمات الدولية، وسط حضور لافت لمواطنين من جنسيات متعددة تجمعوا أمام المحكمة، معربين عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني ورافعين الأعلام الفلسطينية دعما لحقوقه المشروعة.

وأضاف خلال رسالة على الهواء مع أحمد أبو زيد، أن جلسة اليوم بدأت بكلمات افتتاحية، ثم بمداخلة من ممثلي الأمم المتحدة، وتليها كلمة دولة فلسطين، ومن المرتقب أن تُلقي كل من مصر وماليزيا كلماتهما في الجلسة المسائية، وتتناول هذه المداولات التزامات إسرائيل القانونية تجاه وجود ونشاطات المنظمات الدولية والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية، في سياق طلب الفتوى الذي قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر من العام 2022.

وأكد أن المحكمة ستستمع على مدار خمسة أيام لمداخلات ممثلي نحو 40 دولة، بالإضافة إلى 4 منظمات دولية من بينها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وتتمثل أهمية هذه الجلسات في تقديم رؤى قانونية موثقة تسهم في تشكيل موقف دولي واضح بشأن الوضع في الأراضي المحتلة، خاصة في ظل الحصار الخانق المفروض على قطاع غزة وانقطاع الماء والغذاء منذ أسابيع.

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