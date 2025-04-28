مفاجأة في فيديو احتفال نونيز ومحمد صلاح.. «قرارات خاصة بسبب الفرعون»

حالة من الجدل لم تهدأ على مدار الساعات الماضية، بعد ظهور الأوروجوياني داروين نونيز، وهو يسكب مشروب الاحتفال في ليفربول على رأس محمد صلاح، ما أشعل حالة من الغضب بين محبي وجماهير الفرعون المصري، بسبب عدم احترام صديقه نونيز لرغبة «مو» في الابتعاد عن المشروبات الكحولية أو الاحتفال بها بعد التتويج بلقب الدوري الإنجليزي رسميًا، عقب الانتصار على توتنهام.

حقيقة احتفال نونيز مع صلاح بالمشروبات الكحولية

وأثار المشهد تساؤلات بين الجماهير، إلا أن صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أكدت أن المشروب المستخدم في الاحتفال كان خاليًا تمامًا من الكحول، ما يعني أن داروين نونيز لم يقصد عدم احترام رغبة محمد صلاح في عدم استخدام المشروبات الكحولية أثناء الاحتفالات، باعتبارها خالية بالفعل من الكحول.

قرار خاص من إدارة ليفربول من أجل صلاح

الصحيفة البريطانية تشير إلى أن إدارة ليفربول، قررت عدم استخدام هذه المشروبات الكحولية في الاحتفالات، وذلك من أجل احترام اللاعبين المسلمين، بينهم ساديو ماني قبل الرحيل ومحمد صلاح، وأن المشروبات المستخدمة في الاحتفالات خالية من الكحول تمامًا، لكن تستخدم كجزء من طقوس الاحتفالات في الدوري الإنجليزي والدوريات الأوروبية بشكل عام.

وشهدت أرضية الملعب مشاهد احتفالية صاخبة عقب انتهاء اللقاء، حيث لعب المهاجم الأوروجواياني داروين نونيز دورًا كبيرًا في الأجواء الاحتفالية. وخلال الاحتفالات، ظهر نونيز وهو يسكب مشروبًا على زميله محمد صلاح، رغم أن الأخير لا يتناول الكحول لاعتناقه الديانة الإسلامية.

توج فريق ليفربول رسميًا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد فوزه الكبير على توتنهام بنتيجة 5-1 في ملعب أنفيلد، في مباراة كان النجم المصري محمد صلاح أحد أبرز هدافيها، كما أنه أبرز المساهمين في تتويج ليفربول باللقب هذا الموسم، بعدما سجل 28 هدفًا وصنع 18 تمريرة حاسمة في منافسات الدوري.