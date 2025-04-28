انتقادات لاذعة لـ«نونيز» بعد تصرفه الغريب تجاه محمد صلاح عقب فوز ليفربول بالدوري

في مباراة قوية ومثيرة على أرضية ملعب آنفيلد، تمكن نادي ليفربول الإنجليزي من تحقيق فوز ساحق على ضيفه توتنهام هوتسبير بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، هذا الانتصار التاريخي حسم رسميًا لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لصالح ليفربول للمرة العشرين في تاريخه العريق، وذلك تحت القيادة الملهمة للنجم المصري المتألق محمد صلاح.

وبصفته النجم الأبرز في صفوف فريق ليفربول، استحوذ محمد صلاح على اهتمام وسائل الإعلام والجماهير بشكل كبير، وعقب انتهاء المباراة وإعلان التتويج، حرص النجم المصري على مشاركة فرحة اللحظة مع الجماهير الحاضرة في ملعب آنفيلد، والتقط العديد من الصور التذكارية بطريقة «السيلفي» معهم، معبرًا عن امتنانه وتقديره لدعمهم المستمر.

محمد صلاح يحتفل بعلم مصر ويرفض احتفال الشامبانيا

وفي لفتة وطنية رائعة، حرص «صلاح» على حمل علم جمهورية مصر العربية على كتفيه أثناء احتفالات الفريق باللقب، وقد لاقت هذه البادرة استحسانًا واسعًا وتفاعلًا إيجابيًا من جانب المستخدمين المصريين عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن فخرهم واعتزازهم بنجمهم المصري الذي يرفع اسم بلاده عاليًا في المحافل الرياضية العالمية.

وفي خضم أجواء الفرحة العارمة التي عمت أرجاء الملعب، أظهر محمد صلاح مرة أخرى تمسكه بقيمه ومبادئه، ففي الوقت الذي حاول فيه زميله في الفريق، داروين نونيز، الاحتفال بالطريقة الأوروبية المعتادة برش رذاذ من المشروبات الكحولية، أبدى «صلاح» رفضه القاطع لهذا النوع من الاحتفال، وسارع بالابتعاد عن «نونيز»، وعندما حاول الأخير سكب كمية قليلة من المشروب عليه، بادر «صلاح» على الفور بإزالة السائل من رأسه، مؤكدًا بذلك احترامه لعاداته وتقاليده، بحسب صحيفة «ديلي ستار» البريطانية.

وعقب انتشار مقطع فيديو وثق لحظة محاولة داروين نونيز سكب مشروب احتفالي على زميله محمد صلاح خلال احتفالات نادي ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، عبّرت جماهير النادي عن استيائها وانتقادها لتصرف اللاعب الأوروجوياني، ووصفت الجماهير هذا الفعل بأنه «غير محترم» تجاه النجم المصري، خاصةً مع معرفة الجميع بالتزام صلاح بتعاليم الدين الإسلامي التي تحرّم شرب الكحول.

انتقادات لاذعة لداروين نونيز

وعبر منصة X «تويتر سابقًا»، عبّر العديد من المشجعين عن غضبهم، إذ كتب أحد المستخدمين قائلًا: «إنّ تعمد نونيز سكب الكحول على صلاح مع علمه بأنه مسلم، أمرٌ غير محترم.. عارٌ عليه»، وأضاف آخر في السياق ذاته، مستنكرًا تصرف نونيز: «مستوى ذكاء نونيز الحقيقي مُريع، فهو في الواقع يسكب الكحول على رأس صلاح بعد أن طلب منه ألا يفعل»، في إشارة إلى رفض محمد صلاح الواضح لهذا الفعل، وعلق مشجع ثالث، معبرًا عن أمله في أن يكون المشروب المستخدم خاليًا من الكحول، قائلاً: «أتمنى أن يكون الشمبانيا خاليًا من الكحول، من الغباء أن يسكبه نونيز على صلاح».

ومن المعروف أنّ الدين الإسلامي يحرّم شرب الكحول تحريمًا قاطعًا ويعتبره من الكبائر، ويشترك مع محمد صلاح في هذا الالتزام زميله في الفريق، إبراهيما كوناتي، الذي يعتنق الإسلام أيضًا، وفي هذا السياق، أشارت تقارير سابقة إلى أن إدارة نادي ليفربول كانت تتخذ ترتيبات خاصة في احتفالاتها لضمان مشاركة جميع اللاعبين دون أي حرج أو قلق يتعلق بالمعتقدات الدينية، ففي موسم 2019-2020، عندما أنهى ليفربول فترة طويلة من الغياب عن منصات تتويج الدوري الإنجليزي دامت 30 عامًا، حرص النادي على احترام معتقدات لاعبيه المسلمين، محمد صلاح وساديو ماني آنذاك، وبينما كان باقي الفريق يحتفل برش الشمبانيا، أكد قائد الفريق آنذاك، جوردان هندرسون، أن المشروب المستخدم كان خاليًا تمامًا من الكحول، تقديرًا والتزامًا بتنوع اللاعبين ومعتقداتهم.





وفي ليلة كروية تاريخية، حقق نادي ليفربول فوزًا عريضًا على توتنهام هوتسبير، ليحسم بذلك لقب الدوري الإنجليزي الممتاز عن جدارة واقتدار، فبالرغم من أنّ التعادل كان يكفي «الريدز» للتتويج باللقب، إلا أنهم أظهروا براعة هجومية فائقة، مترجمين سيطرتهم على مجريات اللعب إلى خمسة أهداف تناوب على تسجيلها كل من لويس دياز، وأليكسيس ماك أليستر، وكودي جاكبو، بالإضافة إلى النجم المصري محمد صلاح، وذلك ردًا على محاولة مبكرة خطيرة من لاعب توتنهام دومينيك سولانكي.