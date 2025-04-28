ريهام عبدالغفور: ابني الصغير وراء ردي على انتقادات تقدمي في السن

كشفت الفنانة ريهام عبدالغفور عن سبب تفاعلها مع تعليقات الجمهور التي تناولت مظهرها وتقدمها في العمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال جلسة الماستر كلاس التي أقيمت ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير.

وقالت الفنانة ريهام عبدالعفور: «ردي على الانتقادات التي اتهمتني بأنني كبرت وعجزت كان بدافع مشاعر ابني الصغير، الذي يعاني منذ أكثر من عام من خوف شديد من فكرة الموت والتقدم في العمر، وعندما تعرضت لهذه التعليقات، شعرت أن ردي العلني هو رسالة دعم لمشاعره أكثر مما كان ردًا على الجمهور نفسه».

وأضافت: «أنا أحب دائمًا الخروج من منطقة الراحة في اختياراتي الفنية، وأسعى إلى خوض تجارب جديدة ومختلفة. أبحث عن الأدوار التي تستفزني فنيًا ولا أسعى وراء الأدوار المضمونة، وقد لاحظت أن الجمهور بدأ يحبني أكثر بعدما خرجت عن الأدوار التقليدية المتوقعة مني».

تفاصيل مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

وكان حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير قد شهد تقديم ميدلي غنائي من أشهر أغاني أفلام السينما المصرية قدمته فرقة الأنفوشي الغنائية، وسط حضور عدد كبير من النجوم، من بينهم شيري عادل، سلوى محمد علي، المخرج أمير رمسيس، النجم محمود حميدة، الفنانة بشرى وزوجها خالد حميدة، المخرج يسري نصر الله، ريهام عبدالغفور، أحمد مالك، وأحمد مجدي.

تستمر فعاليات المهرجان حتى 2 مايو، وتتضمن عروضًا للأفلام القصيرة من مصر ومختلف دول العالم، إلى جانب تنظيم ندوات وورش عمل تهدف إلى دعم المواهب السينمائية الشابة وتعزيز الحوار الفني.