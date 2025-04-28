ميجان ماركل تنشر فيديو عفوي لابنتها في أثناء حديثها لأول مرة.. ماذا حدث؟

للمرة الأولى شاركت ميجان ماركل، دوقة ساسكس وزوجة الأمير هاري، مقطع فيديو لطيفًا للمرة الأولى لابنتها، التي تظهر وهي تتحدث باللهجة الأمريكية بطلاقة، وهو ما لاقى حالة من التفاعل الواسع للمتابعين.

تفاصيل فيديو ابنة ميجان ميركل

خلال الفيديو الذي نشرته ميجان ماركل عبر حساباتها الرسمية بمنصة التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لطفلتها ليليبيت البالغة من العمر 3 أعوام، أمام المتابعين للمرة الأولى، وهي تتحدث اللغة الإنجليزية باللهجة الأمريكية.

وتظهر دوقة ساسكس في الفيديو وهي تسأل طفلتها عن رأيها في مربى الفراولة التي تصنعها، لتجيبها الصغيرة: «أعتقد أنها جميلة»، بحسب صحيفة «مترو» البريطانية.

ميجان ميركل تشارك صور ابنتها

وعلى الرغم أن هذه هي المرة الأولى التي تنشر خلالها زوجة الأمير هاري فيديو لابنتها وهي تتحدث معها في حديث عائلي بسيط، إلا أنّها تحرص من حين لآخر على مشاركة متابعيها صور وفيديوهات تجمعها بزوجها وطفليها آرتشي وليليبيت، خاصة خلال قضاء الأوقات العائلية معًا.

وفي مقطع فيديو نشرته ماركل بيناير الماضي، ظهرت رفقة طفليها وهم يغنون رفقة الكلب الخاص بهم، وهو ما لاقى تفاعل العديد من متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».