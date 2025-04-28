أسعار التكييف الصحراوي 2025 وتأتي أسعار التكييف الصحراوي 2025 في أسواق الأجهزة المنزلية، كالتالي: - مبرد هواء سمارت 60 لتر من فريش FA-M60W، بسعر 5499 جنيه.مبرد هواء ميكانيكي من فريش، 25 لتر، موديل FA-T25M، بسعر 3119 جنيه. - مبرد هواء سمارت 60 لتر من فريش FA-M60W، بسعر 5499 جنيه.مبرد هواء ميكانيكي من فريش، 25 لتر، موديل FA-T25M، بسعر 3119 جنيه.

- مبرد هواء تيربو ميكانيكي 25 لتر من فريش، بسعر 3243 جنيه.مبرد هواء من بريفيكس، بخزان ثلج، 70 لتر، بسعر 4899 جنيه.

- مبرد هواء متدفق من سوناي، 80 لتر، 3 سرعات، 180 وات، بسعر 4.400 جنيه.

تكييف صحراوي 90 لتر من جاك، بسعر 5500 جنيه.