أسعار التكييف الصحراوي 2025 في أسواق الأجهزة المنزلية.. يبدأ من 2800 جنيه
أسعار التكييف الصحراوي 2025 في أسواق الأجهزة المنزلية.. يبدأ من 2800 جنيه
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يقبل المواطنون على شراء الأجهزة الكهربائية التي تعمل على تلطيف الأجواء، بمناسبة قرب حلول فصل الصيف والارتفاع النسبي ف درجات الحرارة، الذي يبدأ تدريجيا مع فصل الربيع الذي نعيش أجوائه هذه الأيامن لذا نستعرض أسعار التكييف الصحراوي 2025 في أسواق الأجهزة المنزلية.
أسعار التكييف الصحراوي 2025
وتأتي أسعار التكييف الصحراوي 2025 في أسواق الأجهزة المنزلية، كالتالي:- مبرد هواء سمارت 60 لتر من فريش FA-M60W، بسعر 5499 جنيه.مبرد هواء ميكانيكي من فريش، 25 لتر، موديل FA-T25M، بسعر 3119 جنيه.
- مبرد هواء تيربو ميكانيكي 25 لتر من فريش، بسعر 3243 جنيه.مبرد هواء من بريفيكس، بخزان ثلج، 70 لتر، بسعر 4899 جنيه.
- مبرد هواء متدفق من سوناي، 80 لتر، 3 سرعات، 180 وات، بسعر 4.400 جنيه.
- تكييف صحراوي 90 لتر من جاك، بسعر 5500 جنيه.
- مبرد هواء 40 لتر، ميكانيكال FA-T40M، بسعر 3927 جنيه.
- مبرد هواء فريش وسخان عمودي 2000 وات، بسعر 2810 جنيه.
- مكيف هواء بفلاتر مضادة للبكتيريا 3 سرعات سعة 80 لتر قدرة 170 وات، من إيدو موديل AC80L-GWH، بسعر 5779 جنيه.
- مبرد كاسيل صحراوي 65 لتر بالريموت، بسعر 5499 جنيه.
- مبرد هواء فلو من سوناي، 40 لتر، 3 سرعات، 90 وات، بسعر 3510 جنيه.
- تكييف هواء صحراوي فريش، بارد وساخن، تحكم باللمس، بسعر 3750 جنيه.
- مبرد هواء تيربو سعة 25 لتر من فريش، بلون أسود وذهبي، موديل FA-T25M، بسعر 3999 جنيه.
- مبرد هواء سمارت من فريش60 لتر، بسعر 6250 جنيه.
- مبرد هواء موديل AC40L-BK من ايدو بفلاتر مضادة للبكتيريا، 3 سرعات، 40 لتر، 90 واط، بسعر 4643 جنيه.
- مبرد كاسيل صحراوي 85 لتر AC 1185، بسعر 5350 جنيه.
- مبرد هواء رقمي من فريش، 25 لتر، FA-T25D، بسعر 5.700 جنيه.
- تكييف ميني صحراوي 5 في 1 تبريد وانتعاش في كل مكان، بسعر 720 جنيه.
- مبرد هواء تيربو ميكانيكي 40 لتر من فريش، بسعر 5650 جنيه.