أحمد مالك: أشعر بالفخر والمسؤولية.. والمسرح البداية الحقيقية للفنان

كتب: أحمد عبدالرحمن

عبّر الفنان أحمد مالك عن شعوره بالفخر والمسؤولية بعد تكريمه ضمن فعاليات الدورة الحادية عشرة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، وذلك خلال جلسة «ماستر كلاس» التي أقيمت بالمتحف اليوناني الروماني تحت رعاية هيئة تنشيط السياحة، وقدمها المدير الفني للمهرجان موني محمود.

أحمد مالك يتحدث عن تكريمه من مهرجان الإسكندرية

وقال مالك: «مع كل تكريم أشعر بمسؤولية مضاعفة، ولحظة تكريمي أمس كانت لحظة شعرت فيها أن مجهودي بدأ يؤتي ثماره»، مضيفًا أنَّ «مسيرة الممثل تمر بمراحل عدة تبدأ من تجارب الأداء، ثم التواجد في أدوار يتمّ ترشيحه لها، إلى أنَّ يصل لمرحلة يستطيع فيها اختيار أدواره بنفسه»، مشيرًا إلى أنَّ فكرة تمثيل جيل بأكمله أمر يقرره الجمهور، وليس الفنان نفسه، موضحًا: «أنا ممثل أخلص لحرفتي وأسعى باستمرار لتطوير نفسي وتعلم المزيد»

وأكّد الفنان الشاب أهمية المسرح في حياة الفنان، قائلًا: «المسرح هو أول خطوة لصقل مهارات الممثل، وهو المكان الذي يختبر فيه الفنان حقيقته وقدراته» كما شبه التمثيل بمهنة لاعب كرة القدم، مؤكّدًا أنَّ الاستمرار في التدريب وتطوير الأدوات أمر ضروري للمحافظة على النجاح.

تستمر فعاليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير حتى 2 مايو المقبل، وتشمل عروضًا لأفلام قصيرة من مصر والعالم، إلى جانب ندوات وورش عمل تهدف إلى دعم المواهب السينمائية الشابة وتعزيز الحوار الفني.

مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

يُذكر أنَّ مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، الذي تأسس عام 2015، يُقام سنويًا في شهر أبريل بمدينة الإسكندرية، ويهدف إلى إتاحة الفرصة أمام صناع السينما لعرض أعمالهم على الجمهور.

المهرجان أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويقام برعاية وزارة الثقافة وهيئة تنشيط السياحة، وريد ستار، بيست ميديا، لاجوني، أوسكار، ديجيتايزد، ومحافظة الإسكندرية، نيو سينشري شركة باشون للإنتاج الفني.