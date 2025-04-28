انطلاق سباق الهجن غرب العريش بمناسبة الذكرى الـ43 لتحرير سيناء

كتب: حسين إبراهيم

انطلق سباق الهجن غرب مدينة العريش، وذلك بمناسبة عيد سيناء القومي الـ 43، وبحضور القيادات الشعبية والتنفيذية بمحافظة شمال سيناء، وضيوف السباق من المحافظات الأخرى.

مشاركة 6 محافظات في السباق

وقال عيد حمدان، رئيس الاتحاد المصري لسباق الهجن، إن 6 محافظات مصرية تشارك بالأبل في هذا السباق، والذي يقام كل عام في نفس الموعد، احتفالا بأعياد تحرير سيناء.

وأضاف «حمدان» أن السباق له جماهيره التي تنتظره من العام للعام، وهناك عملية تطوير في السباق والمراقبة وعملية التصوير، وتحديث للمقصورة الرئيسية، وأماكن تواجد كبار الزوار، وتطوير المضمار بما يتناسب مع أهمية للفرق المشاركة، وأبناء القبائل والعائلات والمهتمين.

إيصال الخدمات الضرورية للسباق

وذكر يوسف القرم مدير نادي الهجن الرياضي المصري أنه تم الاستعداد من أكثر من أسبوع، وتم توجيه الدعوة للفرق المشاركة من أبناء القبائل، وتم إيصال الخدمات المطلوبة لمنطقة السباق، ومنها الكهرباء والمياه، وذلك لإقامه الفرق والجماهير المؤازرة لمدة يومين.

تيسيرات لإقامة السباق

وكان اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء اصدر تعليمات لمجلس مدينة العريش بالعمل على تهيئة منطقة السباق، وتخصيص أماكن للجماهير المترجلة، وإضاءة مضمار السباق بشكل كامل، والعمل إيصال المياه لمنطقة الخيام، ورفع اكوام الرمال من الطرق الرئيسية والفرعية، وتخصيص أماكن لسيارات المتسابقين.