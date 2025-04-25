محافظ شمال سيناء: أرض الفيروز رمز التضحية وخط الدفاع الأول عن مصر

كتبت: أية محسن

قال اللواء علي حفظي، محافظ شمال سيناء الأسبق، إن سيناء ستظل دائمًا رمزًا وطنيًا يحمل في طياته أعمق معاني التضحية والانتماء، مؤكدًا أنها تمثل جزءًا لا يتجزأ من كيان الدولة المصرية، ولا يمكن التفريط في شبر من أرضها تحت أي ظرف.

وأوضح اللواء حفظي، خلال حواره في برنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى، أن سيناء لها مكانة خاصة في وجدان كل مصري، مستشهدًا بكلمات المفكر الراحل جمال حمدان، الذي وصفها بأنها «الدرع الذي يحمي مصر من أطماع الغزاة القادمين من الشرق»، في إشارة إلى موقعها الاستراتيجي الفريد عبر التاريخ.

وأضاف «حفظي» أن سيناء ليست مجرد أرض، بل «قدس الأقداس» بالنسبة للمصريين، حيث تمثل خط الدفاع الأول عن الوطن، وهي الرابط الحيوي الذي طالما لعب دورًا محوريًا في حماية الدولة منذ عهد المصريين القدماء وحتى العصر الحديث.

وأكد اللواء حفظي أن كلمات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت واضحة وحاسمة عندما شدد على أن أرض سيناء لا يمكن التفريط فيها، مشيرًا إلى أن هذا المبدأ ينبع من عقيدة المصريين التي تقوم على الشرف، والالتزام بالقيم الإنسانية، حتى في إدارة المعارك والسياسة.

كما أشار إلى أن النصب التذكاري الذي يخلّد شهداء سيناء هو رمز واضح لعظمة أبناء هذا الوطن، الذين ضحّوا بأرواحهم ليحيا الشعب المصري حياة آمنة مستقرة، مضيفًا: «نعيش الآن ثمار تضحياتهم، وسيناء ستبقى دائمًا شاهدًا على بطولات لا تُنسى».



