محافظ مطروح يدعم المستشفيات والوحدات الصحية بـ70 جهاز بصمة

كتب - محمد بخات

التقى اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، في مكتبه، مع الدكتور إسلام عساف، وكيل وزارة الصحة، لمناقشة عدد من الإجراءات لتيسير تقديم مزيد من الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين وتحسين مستواها مع تحقيق الانضباط الوظيفي.

واعتمد محافظ مطروح، اليوم، توصيل التيار الكهربائي لوحدة سيدنا هود الصحية بقرية 26 بقرى البنجر بمركز ومدينة الحمام والمنشأة على نفقة محافظة مطروح على أحدث كود صحي، استعداداً لفرشها لتقديم الخدمة الطبية لأهالي القرية.

70 جهاز بصمة

وقال محافظ مطروح، في بيان، إنه جرى اعتماد شراء 70 جهاز بصمة على أحدث طراز لتحقيق الانضباط، على أن يتم تركيبها في منافذ الحجر الصحي والمستشفيات والوحدات والإدارات الصحية وديوان عام مديرية الصحة، والقومسيون الطبي ومدارس التمريض والمعمل المشترك.

خدمات صحية للعاملين في القطار السريع

ووافق محافظ مطروح على عقد تشغيل وصيانة المولد الكهربائي لوحدة أبو ميلاد الصحية ببراني لضمان استقرار واستمرار التشغيل بالوحدة.

كما وافق المحافظ على طلب التعاقد من إحدى الشركات العاملة بمحطة القطار السريع برأس الحكمة للحصول على الخدمات الصحية من خلال مستشفى رأس الحكمة المركزى، بالإضافة إلى الموافقة على تنفيذ أعمال الصيانة والتشغيل لجهاز فحص المعادن الثقيلة بالعينات بالمعامل المشتركة بمديرية الصحة بمطروح.

توزيع الصيادلة والتمريض لسد العجز

واستعرض محافظ مطروح توزيع القوى البشرية من الصيادلة والتمريض، موجها بأولوية تغطية مدن غرب المحافظة من الصيادلة لتغطية العجز مع أهمية التوزيع العادل حرصاً على تقديم الخدمة الطبية اللائقة بالمواطنين.