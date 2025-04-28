«احترام وشياكة».. كيف تفاعلت السوشيال ميديا مع غناء آرني سلوت ليورجن كلوب؟

«احترام وشياكة».. كيف تفاعلت السوشيال ميديا مع غناء آرني سلوت ليورجن كلوب؟

«احترام وشياكة».. كيف تفاعلت السوشيال ميديا مع غناء آرني سلوت ليورجن كلوب؟

في لفتة إنسانية ربما لم تحدث من قبل في عالم كرة القدم، كان بطلها الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، الذي قرر أن يرد الجميل إلى الألماني يورجن كلوب بطريقته الخاصة، وذلك في ليلة الاحتفال باللقب العشرين في الدوري الإنجليزي الممتاز، فغنى باسمه.

آرني سلوت يرد الجميل ليورجن كلوب

«يورجن كلوب.. لا لا لا»، بهذه الكلمات رد الهولندي آرني سلوت الجميل إلى الألماني يورجن كلوب، المدير الفني السابق لنادي ليفربول، ما جعل الكثير من الجماهير في الملعب يتفاعلون معه ومع طريقة احتفاله الخاصة التي ربما تحدث لأول مرة في تاريخ كرة القدم.

تفاعل الكثير من رواد مع التواصل الاجتماعي مع طريقة احتفال آرني سلوت ورد الجميل للألماني يورجن كلوب الذي غنى له أثناء توليه منصب المدير الفني لفريق الكرة بنادي ليفربول، إذ جاءت التعليقات كالتالي: «هي دي كرة القدم اللي بنحبها»، وأيضًا: «مشهد تاريخي.. لقطة الموسم ولقطة عظيمة»، وكذلك: «اروع لقطة في عام 2025.. احترام وشياكة»، وغيرها من التعليقات.

سلوت يدرب ليفربول

وتولى «سلوت» مسؤولية تدريب ليفربول خلفًا ليورجن كلوب، الذي قرر الرحيل عن ليفربول، ونجح المدرب الهولندي في قيادة الفريق للقب الدوري الإنجليزي، في موسمه الأول كمدير فني للريدز.

وكتب آرني سلوت، اسمه بحروف من ذهب في تاريخ ليفربول وذلك بعدما قاده لحسم اللقب 20 في الدوري الإنجليزي، معادلًا الرقم القياسي لمانشستر يونايتد، بوصفه الأكثر تتويجًا باللقب عبر تاريخه، إذ أصبح سلوت هو أول مدرب هولندي يفوز بلقب الدوري الإنجليزي مع ليفربول.

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