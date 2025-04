في لفتة إنسانية ربما لم تحدث من قبل في عالم كرة القدم، كان بطلها الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، الذي قرر أن يرد الجميل إلى الألماني يورجن كلوب بطريقته الخاصة، وذلك في ليلة الاحتفال باللقب العشرين في الدوري الإنجليزي الممتاز، فغنى باسمه.

«يورجن كلوب.. لا لا لا»، بهذه الكلمات رد الهولندي آرني سلوت الجميل إلى الألماني يورجن كلوب، المدير الفني السابق لنادي ليفربول، ما جعل الكثير من الجماهير في الملعب يتفاعلون معه ومع طريقة احتفاله الخاصة التي ربما تحدث لأول مرة في تاريخ كرة القدم.

تفاعل الكثير من رواد مع التواصل الاجتماعي مع طريقة احتفال آرني سلوت ورد الجميل للألماني يورجن كلوب الذي غنى له أثناء توليه منصب المدير الفني لفريق الكرة بنادي ليفربول، إذ جاءت التعليقات كالتالي: «هي دي كرة القدم اللي بنحبها»، وأيضًا: «مشهد تاريخي.. لقطة الموسم ولقطة عظيمة»، وكذلك: «اروع لقطة في عام 2025.. احترام وشياكة»، وغيرها من التعليقات.

Touch of class.



Arne Slot repays Jurgen Klopp's welcome chant, starting a rendition of his own!#beINPL #LFC pic.twitter.com/UMiREUqud9