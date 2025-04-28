«مستقبل وطن بمطروح» ينظم ندوة توعوية في اليوم العالمي لمكافحة الملاريا

كتب - محمد بخات

نظمت أمانة الصحة والسكان بحزب مستقبل وطن محافظة مطروح، برئاسة الدكتور مبروك سالم، ندوة توعوية بالتزامن والاحتفال بـ«اليوم العالمي لمكافحة مرض الملاريا»، وحصول مصر على الإشهاد الدولي من منظمة الصحة العالمية؛ بهدف بناء الوعي العام حول المرض والجهود المبذولة للقضاء عليه.

وقال الدكتور مبروك سالم أمين لجنة الصحة بحزب مستقبل وطن محافظة مطروح، في بيان، اليوم، إن تلك الفعاليات تأتي في إطار دور الحزب في مواكبة الأحداث المحلية والإقليمية والعالمية والاهتمام بالأنشطة التوعوية المقدمة للمواطنين وخاصة في الجانب الصحي، وبمشاركة إيناس الصيرفي أمين الصحة والسكان بأمانة مركز مرسى مطروح، وبحضور أعضاء أمانة الصحة بالمحافظة والمركز.

مرض الملاريا وطرق الوقاية منه

واستعرض خلال فعاليات الندوة بمقر حزب مستقبل وطن بمطروح، الدكتور حمدي بدير مسؤول الملاريا بمديرية الشئون الصحية بمحافظة مطروح، التعريف بجميع أعراض مرض الملاريا وتفاصيله والعلاج والوقاية والموقف الإقليمي.

دعم التثقيف الصحي

وأكد سالم، التنسيق المثمر بين أمانة الحزب والمديرية في مجال التثقيف والتوعية، مقدما الشكر لكل من مد يد العون والمساندة لإنجاح هذه الفاعلية من الأعضاء التنظيميين، مثمنًا جهدهم المبذول في سبيل تحقيق سياسات وأهداف وتطلعات حزب مستقبل وطن.