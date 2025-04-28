كاتب صحفي: زيارة رئيس مجلس السيادة السوداني إلى مصر تحمل رسائل هامة

قال الكاتب الصحفي أحمد إمبابي، المتخصص في الشؤون الإفريقية، إن زيارة رئيس مجلس السيادة السوداني إلى مصر تحمل رسائل هامة، وذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6 »، المُذاع على قناة الحياة الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى.

وأضاف «إمبابي»، أنه اليوم كانت هناك محادثات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان في زيارة جاءت تلبية لدعوة قدمها الرئيس السيسي للفريق البرهان، بهدف تعزيز أطر التعاون الثنائي، والتأكيد على الدعم المصري للمؤسسات الوطنية السودانية.

وتابع: «كانت هناك مجموعة من الرسائل والملفات الهامة خلال الزياة، في وقت تشهد فيه الحرب الداخلية تطورات ميدانية ملحوظة في الفترة الأخيرة، كان أبرزها استعادة الجيش السوداني سيطرته الكاملة على العاصمة الخرطوم، وكانت أولى الرسائل هو كيفية تعزيز الدعم المشترك والتعاون المشترك بين البلدين لدعم المتضررين من هذه الحرب، خاصة في المناطق التي ما زالت تشهد نزاعات».