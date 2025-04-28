إلهام شاهين تشارك الجمهور بصور من لبنان.. وتوجه رسالة لـ كارول سماحة

كتب: بسمة شطا

حرصت الفنانة إلهام شاهين على مشاركة جمهورها بمجموعة من الصور لها من لبنان، مع الفنانة كارول سماحة خلال تواجدها هناك، وذلك من خلال منشور عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

إلهام شاهين تشارك الجمهور بصور من لبنان

وجهت الفنانة إلهام شاهين كلمات شكر للفنانة كارول سماحة، حيث قالت: «على البحر فى جونيه بلبنان مع صديقتي الرائعة وأختي العزيزة كارول سماحة.. ويعتبر زوجها د. وليد مصطفى بمثابة أخي الغالي جدا.. أتمنى لهم الخير والصحة والسعادة من كل قلبي.. وأقول لحبيبتي كارول ألف ألف مبروك المسرحية الغنائية كله مسموح.. على مسرح كازينو لبنان».

وتابعت إلهام شاهين: «متشوقة جدا لمشاهدتها قريبا.. وإن شاء الله نجاح مبهر.. أنتِ فنانة مسرح ونجمة استعراض من طراز خاص جدا.. متأكدة إننا هنستمتع بفن جميل متشوقين له جدا.. مبروك حبيبتي الغالية».