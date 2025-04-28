4 أعشاب تساعد على التخلص من ألم الأسنان.. «مش هتاخد وقت»

ألم الأسنان من المشكلات الصحية التي يعاني منها الكثير من الأشخاص، لأنها تسبب لهم أوجاعا مزعجة طوال الوقت، ما يجعلهم يشعرون بالتوتر والعصبية أغلب الوقت، لذلك يلجأ البعض إلى الطرق الطبيعية التي تساعد على التخلص من آلام الأسنان بشكل سريع.

التخلص من ألم الأسنان

وفي هذا الشأن، قال الدكتور محمود الوكيل، أخصائي الأسنان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الأعشاب الطبيعية تُعد وسيلة مساعدة فعالة في تخفيف آلام الأسنان بشكل مؤقت لحين مراجعة الطبيب المختص، حيث من أبرز هذه الأعشاب هي القرنفل، وذلك لأنه يحتوي على «الأوجينول» ذو الخصائص المخدرة، مشيرا إلى أن زيت القرنفل يُستخدم موضعيًا لتسكين الألم.

النعناع يعد من ضمن الأعشاب الطبيعية التي تساعد على التخلص من آلام الأسنان، حيث إن مضمضة مغلي النعناع تساعد على تهدئة الالتهاب ومقاومة البكتيريا، كما أن البابونج والريحان أيضا من ضمن الأعشاب التي تساعد على التخفيف من آلام الأسنان، حيث إن مضمضة مستخلصهما تخفف الألم وتساعد على تهدئة الأنسجة.

ورغم فاعلية هذه الوسائل الطبيعية، فإن زيارة طبيب الأسنان تظل ضرورية لتشخيص السبب الأساسي وعلاجه بشكل صحيح، وفقا لما ذكره «الوكيل».

الاعتماد على الزعتر

وبجانب ذلك، هناك أعشاب أخرى تساعد على التخلص من آلام الأسنان، ومنها الاعتماد على الزعتر، وفقا لما ذكره موقع «ذا هيلث»، حيث يمكن أيضًا الاعتماد على الزعتر في تخفيف آلام الأسنان؛ إذ يُستعمل كخافض للألم، وذلك نظرا لإفرازه مادة الثيمول، التي تقي الفم من العديد من الأمراض، ولهذا يمكن إضافة قطرة من زيت الزعتر إلى كوب صغير من الماء واستعماله كغسول للفم.