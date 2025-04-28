سمر تحلم بالشفاء من اعوجاج العمود الفقري.. ومناشدة لإجراء عملية عاجلة

سمر تحلم بالشفاء من اعوجاج العمود الفقري.. ومناشدة لإجراء عملية عاجلة

سمر تحلم بالشفاء من اعوجاج العمود الفقري.. ومناشدة لإجراء عملية عاجلة

سلط برنامج «الساعة 6»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى والمُذاع على قناة «الحياة»، الضوء على حالة إنسانية لفتاة تُدعى سمر أحمد، تبلغ من العمر 29 عامًا، من منطقة قليوب بمحافظة القليوبية، وهي متزوجة ولديها طفلان، وأصيبت بخراج في ظهرها أثّر على عمودها الفقري.

حالة سمر تزداد سوءًا كل يوم

وكشفت «سمر»: «تعبت لما شلت حاجة تقيلة بالغلط، والدكتور قالي لازم تتحولي على مستشفى، وبعد خروجي من العملية حسّيت بألم في ظهري، وكل يوم كان الألم بيزيد».

وتابعت: «رحت للدكتور تاني، شاف الأشعة وقالي إنتي محتاجة عملية بشكل عاجل؛ لأن عندك خراج في سلسلة ظهرك، ما بين الفقرة التالتة والرابعة، قولت له أنا خايفة من العملية، قالي هنبدأ بالعلاج، ولو جاب نتيجة هنكمل، وكل يوم بيعدي كنت بحس إني مش قادرة أحرك رجلي».

وأكملت: «نفسي أرجع زي الأول وأمشي وأقف على رجلي».

مناشدة لوزير الصحة لإجراء عملية لسمر

ووجّهت الإعلامية عزة مصطفى مناشدة إلى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، ومحافظ القليوبية، للتدخل السريع وإجراء العملية لسمر حتى تتمكن من استعادة حياتها الطبيعية.

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