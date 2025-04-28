«المالية»: 40% زيادة في حصيلة الضرائب عن العام الماضي

«المالية»: 40% زيادة في حصيلة الضرائب عن العام الماضي

«المالية»: 40% زيادة في حصيلة الضرائب عن العام الماضي

كشف شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عن تحقيق زيادة هذا العام في حصيلة الضرائب بزيادة 40% عن العام الماضي.

زيادة كبيرة في حصيلة الضرائب


وقال «الكيلاني» خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم» المذاع على قناة TEN، مساء الاثنين: «حققنا زيادة هذا العام بنسبة 40% عن العام الماضي، وما تحقق فخر لنا».

وأضاف: «وهذا يعكس أن الرؤية تغيرت بالكامل من جباية إلى ثقة، والممول لا يدفع الضريبة التي عليه وكأنك ماسك له عصاية ولكنه يشعر أن هناك شراكة وثقة ولذلك بيدفع الفلوس اللي عليه طواعية»، مشيرًا إلى أن هناك إقبالا كبيرا من الممولين الذي تم التصالح معهم.

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