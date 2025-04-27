نشأت الديهي ردًا على تصريحات ترامب بشأن قناة السويس: اقرأ التاريخ جيدًا

كتبت: أية محسن

استنكر الإعلامي نشأت الديهي تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي طالب فيها وزير خارجيته بالسعي لعبور السفن الأمريكية مجانًا من قناة السويس.

وقال الديهي، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم» المذاع على قناة TEN مساء الأحد، إن هذه التصريحات أثارت غضب الجميع، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة التعامل مع الأمر بعقلانية وفهم تاريخي.

وأضاف «كلنا استشطنا غضبًا، ولكن بقليل من التفكير ندرك أن ترامب لا يقرأ التاريخ جيدًا. قناة السويس ليست مثل قناة بنما؛ فأمريكا هي التي أنشأت وصرفت على قناة بنما، أما قناة السويس فلا علاقة لأمريكا بها لا من حيث الفكرة ولا التمويل ولا التنفيذ».

وأوضح أن فكرة ربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط تعود إلى الحضارة الفرعونية القديمة، وتم تنفيذها عدة مرات عبر التاريخ، حتى جاءت الحملة الفرنسية وأعادت إحياء المشروع الحديث الذي استغرق عشر سنوات كاملة، شارك فيها مليون مصري، فقدت مصر خلالها 120 ألف شهيد من أبنائها أثناء أعمال الحفر حتى بدء الملاحة في القناة.

ووجّه الديهي رسالة مباشرة إلى الرئيس الأمريكي قائلًا: «بقول لترامب: اقرأ التاريخ جيدًا قبل أن تتحدث عن قناة السويس، ولا تستفزني كدولة».