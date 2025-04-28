«المالية»: البيئة الضريبية تطلبت تغييرات جوهرية لتصبح ملائمة للاستثمار

«المالية»: البيئة الضريبية تطلبت تغييرات جوهرية لتصبح ملائمة للاستثمار

«المالية»: البيئة الضريبية تطلبت تغييرات جوهرية لتصبح ملائمة للاستثمار

أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن عنوان المرحلة الجديدة لوزارة المالية هو "نقطة ومن أول السطر"، في إشارة إلى حزمة من التسهيلات والإصلاحات التي بدأتها الوزارة بقيادة وزير المالية بهدف إعادة صياغة المنظومة الضريبية بشكل يخدم الاستثمار والتنمية الاقتصادية.


وأضاف «الكيلاني» خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج «بالورقة والقلم» المذاع على قناة TEN، مساء الاثنين، أن بداية الإصلاح كانت عبر الإجابة على سؤالين محوريين: «أين نحن؟ وأين نريد أن نصل؟».

وجود مشكلات في البيئة الضريبية كان الخطوة الأولى نحو التصحيح


وأشار إلى أن الاكتشاف الصريح لوجود ثغرات ومشكلات في البيئة الضريبية كان الخطوة الأولى نحو التصحيح، مؤكدا أن البيئة الضريبية الحالية لم تكن مواتية للاستثمار، ما تطلب التدخل السريع لإجراء تغييرات جوهرية.


ونوه بأن الحزمة الأولى من الإصلاحات ركزت على الأولويات الملحة، وفي مقدمتها تحسين بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي، وتحقيق شراكة عادلة بين الدولة والممولين.

النظام الضريبي يجب أن يقوم على العدالة


وشدد على أن النظام الضريبي يجب أن يقوم على العدالة وليس الجباية، محذرًا من أن شعور المستثمرين بتحميلهم أعباء غير مبررة أدى إلى هروب بعضهم للخارج والاستثمار في أسواق أخرى.

وأكد الكيلاني، أن جوهر الإصلاحات يتمثل في تسهيل الإجراءات على الممولين، وبناء بيئة مشجعة للاستثمار تضمن استقرار السياسات الضريبية وثقة المستثمرين سواء كانوا محليين أو أجانب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.

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