"المالية": 20 إجراء تصحيحي وتسهيلات ضريبية جديدة لتحفيز الإقرار الطوعي

أعلن شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، تنفيذ 20 إجراء تصحيحي وتنفيذي ضمن خطة شاملة لتحسين منظومة الضرائب.

وأكد «الكيلاني» خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج «بالورقة والقلم» المذاع على قناة TEN، مساء الاثنين، أن الوزارة استمعت لكل الآراء والمقترحات، للوصول إلى حلول قابلة للتنفيذ تراعي مصالح الممولين، وتسهم في تطوير بيئة العمل الضريبي.

وأشار إلى أن الوزارة اتخذت خطوات عملية لتسهيل الإجراءات، بما في ذلك إزالة الغرامات ودعم الممولين فنيا، مشددا على أهمية تحقيق المصالحة والمسامحة مع من لم يتقدموا بإقراراتهم الضريبية في الفترات السابقة.

وكشف عن إصدار تشريع يقضي بفرض 2.5% فقط من قيمة التصرف العقاري، يدفعها البائع الذي قبض قيمة البيع، مع منح فترة سماح تمتد لخمس سنوات يستطيع خلالها المواطن الإقرار عن كافة تصرفاته العقارية دون تحمل أي غرامات أو التعرض للمساءلة القانونية.

وأوضح أن هذه الإجراءات تهدف إلى تشجيع المواطنين على التقدم طواعية لتسوية أوضاعهم الضريبية، مما يسهم في توسيع القاعدة الضريبية دون الحاجة إلى إجراءات قانونية صارمة، بما يعزز الثقة بين الدولة والممولين.