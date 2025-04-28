«الصحة»: الدولة ملتزمة بتمكين الاستثمار والتصنيع مع الحفاظ على المواطنين

علّق الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، على بدء إعادة فتح 25 فرعا من سلسلة «بلبن» والسلاسل التابعة لها، بعد الوفاء بالاشتراطات الصحية والبيئية والإنشائية، قائلا: «مهمة وزارة الصحة مستمرة، وليست مرتبطة فقط بفترة السماح للشركة للوفاء بالاشتراطات».

وأكد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «كلمة أخيرة» على قناة ON، أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على تمكين المواطنين من الاستثمار والتصنيع مع ضمان صحة جيدة، فالأساس في أي استثمار هو الصحة، وتوجيهات الدولة ورئيس الجمهورية واضحة: «لا تفريط في أي مكون من مكونات الحياة الكريمة لأي مواطن»

وأضاف: «لا نتعامل فقط مع الشهر المقبل أو مع مهلة محددة، لدينا خطة مستدامة نتابعها بشكل مستمر مع محلات بيع الأغذية، وليست مقتصرة على شركة بلبن».

وأوضح أن محلات بيع الأغذية تخضع للرقابة من جهتين أساسيتين: هيئة سلامة الغذاء ووزارة الصحة، فيما يخص الاشتراطات الصحية للعاملين، أما مصانع إنتاج الأغذية، الرقابة عليها عبر هيئة تنمية الصناعات إلى جانب هيئة سلامة الغذاء، وهذه إجراءات دورية منتظمة.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن تقرير الربع الأول من عام 2025، أظهر أنه جرى المرور على 60 ألف منشأة تقدم المنتجات الغذائية، وجرى تعليق النشاط في نحو 14 ألف منشأة، حتى تلتزم بالاشتراطات، مؤكدا أن هذا الإجراء جزء من خطة الدولة للتعامل مع أي مخالفات، في عملية ديناميكية دورية متحركة.

وأضاف: «ممكن نمر على مكان ونلاحظ بعض المخالفات نعلق النشاط، وهكذا وعلى نفس المكان مرة أخرى نجده ملتزما بالاشتراطات التي تتعلق بسلامة الغذاء، وكل جهة مسؤولة تمر بشكل دوري، ولدينا لجان مشتركة للمرور على المصانع والمنافذ تضم هيئة التنمية الصناعية وهيئة سلامة الغذاء».