مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025 في القاهرة والمحافظات

يوافق اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، بداية شهر ذي القعدة لعام 1446 هجريًا، ويحرص الكثيرون على معرفة مواقيت الصلاة لضبط مواعيدهم والالتزام بأداء الفروض في أوقاتها.

وفيما يلي نستعرض مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025 في عدد من المحافظات، ويأتي ذلك كالتالي:

مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة

موعد أذان الفجر: 4:39 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 12:52 مساءً.

موعد أذان العصر: 4:29 مساءً.

موعد أذان المغرب: 7:31 مساءً.

موعد أذان العشاء: 8:55 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 4:41 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 12:57 مساءً.

موعد أذان العصر: 4:36 مساءً.

موعد أذان المغرب: 7:38 مساءً.

موعد أذان العشاء: 9:03 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في طنطا

موعد أذان الفجر: 4:38 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 12:53 مساءً.

موعد أذان العصر: 4:31 مساءً.

موعد أذان المغرب: 7:33 مساءً.

موعد أذان العشاء: 8:58 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في المنصورة

موعد أذان الفجر: 4:36 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 12:52 مساءً.

موعد أذان العصر: 4:30 مساءً.

موعد أذان المغرب: 7:32 مساءً.

موعد أذان العشاء: 8:57 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في الزقازيق

موعد أذان الفجر: 4:37 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 12:51 مساءً.

موعد أذان العصر: 4:29 مساءً.

موعد أذان المغرب: 7:31 مساءً.

موعد أذان العشاء: 8:56 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في أسيوط

موعد أذان الفجر: 4:47 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 12:53 مساءً.

موعد أذان العصر: 4:25 مساءً.

موعد أذان المغرب: 7:27 مساءً.

موعد أذان العشاء: 8:48 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في سوهاج

موعد أذان الفجر: 4:47 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 12:51 مساءً.

موعد أذان العصر: 4:22 مساءً.

موعد أذان المغرب: 7:25 مساءً.

موعد أذان العشاء: 8:45 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في بني سويف

موعد أذان الفجر: 4:43 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 12:53 مساءً.

موعد أذان العصر: 4:28 مساءً.

موعد أذان المغرب: 7:31 مساءً.

موعد أذان العشاء: 8:53 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في المنيا

موعد أذان الفجر: 4:47 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 12:54 مساءً.

موعد أذان العصر: 4:28 مساءً.

موعد أذان المغرب: 7:30 مساءً.

موعد أذان العشاء: 8:52 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في قنا

موعد أذان الفجر: 4:44 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 12:46 مساءً.

موعد أذان العصر: 4:17 مساءً.

موعد أذان المغرب: 7:20 مساءً.

موعد أذان العشاء: 8:40 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في أسوان

موعد أذان الفجر: 4:48 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 12:46 مساءً.

موعد أذان العصر: 4:12 مساءً.

موعد أذان المغرب: 7:16 مساءً.

موعد أذان العشاء: 8:34 مساءً.

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