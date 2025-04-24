مواقيت الصلاة غدا الجمعة 25-4-2025 في القاهرة والمحافظات بالتوقيت الصيفي

يبدأ خلال ساعات قليلة تطبيق التوقيت الصيفي 2025، حيث يوافق الجمعة الآخيرة في شهر أبريل الجاري، ليتم تقديم الساعة 60 دقيقة، بحلول الساعة 12 منتصف الليل، لتصبح 1 صباحا، وتتأثر مواقيت الصلاة بتغيير التوقيت الصيفي والشتوي، لذا نستعرض مواقيت الصلاة بالتزامن مع تطبيق التوقيت الصيفي، وفق ما حددته الهيئة العامة للمساحة.

مواقيت الصلاة غدا الجمعة مع بدء التوقيت الصيفي

وتأتي مواقيت الصلاة غدا الجمعة 25-4-2025 في القاهرة والمحافظات مع تطبيق التوقيت الصيفي، كالتالي:

مواقيت الصلاة غدا الجمعة في القاهرة

وتأتي مواقيت الصلاة في القاهرة غدا الجمعة 25 أبريل كالآتي:

موعد أذان الفجر: 4:44 صباحا

موعد أذان الظهر: 12:53 مساء.

موعد أذان العصر: 4:29 مساء.

موعد أذان المغرب: 7:29 مساء.

موعد أذان العشاء: 8:52 مساء.

مواقيت الصلاة اليوم غدا في الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 4:46 صباحا.

موعد أذان الظهر: 2:58 مساء.

موعد أذان العصر: 4:36 مساء.

موعد أذان المغرب: 7:35 مساء.

موعد أذان العشاء: 9:0 مساء.

مواقيت الصلاة غدا الجمعة في طنطا

موعد أذان الفجر: 4:43 صباحا

موعد أذان الظهر: 12:54 صباحا.

موعد أذان العصر: 4:31 مساء.

موعد أذان المغرب: 7:31 مساء.

موعد أذان العشاء: 8:55 مساء.

مواقيت الصلاة غدا في بني سويف

موعد أذان الفجر: 4:47 صباحا.

موعد أذان الظهر: 12:54 صباحا.

موعد أذان العصر: 4:29 مساء.

موعد أذان المغرب: 7:28 مساء.

موعد أذان العشاء: 8:50 مساء

مواقيت الصلاة غدا الجمعة في المنيا

موعد أذان الفجر: 4:51 صباحا.

موعد أذان الظهر: 12:55 صباحا.

موعد أذان العصر: 4:29 مساء.

موعد أذان المغرب: 7:28 مساء.

موعد أذان العشاء: 8:49 مساء

مواقيت الصلاة غدا الجمعة في قنا

موعد أذان الفجر: 4:48 صباحا.

موعد أذان الظهر: 12:47 مساء.

موعد أذان العصر: 4:18 مساء.

موعد أذان المغرب: 7:18 مساء.

موعد أذان العشاء: 8:37 مساء.

مواقيت الصلاة غدا الجمعة في أسوان

موعد أذان الفجر: 4:52 صباحا.

موعد أذان الظهر: 12:46 صباحا.

موعد أذان العصر: 4:13 مساء.

موعد أذان المغرب: 7:14 مساء.

موعد أذان العشاء: 8:32 مساء.

مواقيت الصلاة غدا الجمعة في المنصورة

موعد أذان الفجر: 4:41 صباحا.

موعد أذان الظهر: 12:52 صباحا.

موعد أذان العصر: 4:30 مساء.

موعد أذان المغرب: 7:29 مساء.

موعد أذان العشاء: 8:54 مساء.

مواقيت الصلاة غدا الجمعة في الزقازيق

موعد أذان الفجر: 4:42 صباحا.

موعد أذان الظهر: 12:52 صباحا.

موعد أذان العصر: 4:29 مساء.

موعد أذان المغرب: 7:28 مساء.

موعد أذان العشاء: 8:52 مساء.

مواقيت الصلاة غدا الجمعة في أسيوط

موعد أذان الفجر: 4:52 صباحا.

موعد أذان الظهر: 12:53 صباحا.

موعد أذان العصر: 4:25 مساء.

موعد أذان المغرب: 7:25 مساء.

موعد أذان العشاء: 8:45 مساء.

مواقيت الصلاة غدا الجمعة في سوهاج

موعد أذان الفجر: 4:51 صباحا.

موعد أذان الظهر: 12:51 صباحا.

موعد أذان العصر: 4:22 مساء.

موعد أذان المغرب: 7:22 مساء.

موعد أذان العشاء: 8:42 مساء.

مواقيت الصلاة غدا الجمعة في أسوان

موعد أذان الفجر: 4:52 صباحا.

موعد أذان الظهر: 12:46 صباحا.

موعد أذان العصر: 4:13 مساء.

موعد أذان المغرب: 7:14 مساء.

موعد أذان العشاء: 8:32 مساء.

مواقيت الصلاة غدا الجمعة في الإسماعيلية

موعد أذان الفجر: 4:39 صباحا.

موعد أذان الظهر: 12:49 صباحا.

موعد أذان العصر: 4:26 مساء.

موعد أذان المغرب: 7:25 مساء.

موعد أذان العشاء: 8:49 مساء.