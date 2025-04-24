مواقيت الصلاة غدا الجمعة 25-4-2025 في القاهرة والمحافظات بالتوقيت الصيفي

مواقيت الصلاة غدا الجمعة 25-4-2025 في القاهرة والمحافظات بالتوقيت الصيفي

مواقيت الصلاة غدا الجمعة 25-4-2025 في القاهرة والمحافظات بالتوقيت الصيفي

يبدأ خلال ساعات قليلة تطبيق التوقيت الصيفي 2025، حيث يوافق الجمعة الآخيرة في شهر أبريل الجاري، ليتم تقديم الساعة 60 دقيقة، بحلول الساعة 12 منتصف الليل، لتصبح 1 صباحا، وتتأثر مواقيت الصلاة بتغيير التوقيت الصيفي والشتوي، لذا نستعرض مواقيت الصلاة بالتزامن مع تطبيق التوقيت الصيفي، وفق ما حددته الهيئة العامة للمساحة.

مواقيت الصلاة غدا الجمعة مع بدء التوقيت الصيفي

وتأتي مواقيت الصلاة غدا الجمعة 25-4-2025 في القاهرة والمحافظات مع تطبيق التوقيت الصيفي، كالتالي:

مواقيت الصلاة غدا الجمعة في القاهرة

وتأتي مواقيت الصلاة في القاهرة غدا الجمعة 25 أبريل كالآتي:

موعد أذان الفجر: 4:44 صباحا

موعد أذان الظهر: 12:53 مساء.

موعد أذان العصر: 4:29 مساء.

موعد أذان المغرب: 7:29 مساء.

موعد أذان العشاء: 8:52 مساء.

مواقيت الصلاة اليوم غدا في الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 4:46 صباحا.

موعد أذان الظهر: 2:58 مساء.

موعد أذان العصر: 4:36 مساء.

موعد أذان المغرب: 7:35 مساء.

موعد أذان العشاء: 9:0 مساء.

مواقيت الصلاة غدا الجمعة في طنطا

موعد أذان الفجر: 4:43 صباحا

موعد أذان الظهر: 12:54 صباحا.

موعد أذان العصر: 4:31 مساء.

موعد أذان المغرب: 7:31 مساء.

موعد أذان العشاء: 8:55 مساء.

مواقيت الصلاة غدا في بني سويف

موعد أذان الفجر: 4:47 صباحا.

موعد أذان الظهر: 12:54 صباحا.

موعد أذان العصر: 4:29 مساء.

موعد أذان المغرب: 7:28 مساء.

موعد أذان العشاء: 8:50 مساء

مواقيت الصلاة غدا الجمعة في المنيا

موعد أذان الفجر: 4:51 صباحا.

موعد أذان الظهر: 12:55 صباحا.

موعد أذان العصر: 4:29 مساء.

موعد أذان المغرب: 7:28 مساء.

موعد أذان العشاء: 8:49 مساء

مواقيت الصلاة غدا الجمعة في قنا

موعد أذان الفجر: 4:48 صباحا.

موعد أذان الظهر: 12:47 مساء.

موعد أذان العصر: 4:18 مساء.

موعد أذان المغرب: 7:18 مساء.

موعد أذان العشاء: 8:37 مساء.

مواقيت الصلاة غدا الجمعة في أسوان

موعد أذان الفجر: 4:52 صباحا.

موعد أذان الظهر: 12:46 صباحا.

موعد أذان العصر: 4:13 مساء.

موعد أذان المغرب: 7:14 مساء.

موعد أذان العشاء: 8:32 مساء.

مواقيت الصلاة غدا الجمعة في المنصورة

موعد أذان الفجر: 4:41 صباحا.

موعد أذان الظهر: 12:52 صباحا.

موعد أذان العصر: 4:30 مساء.

موعد أذان المغرب: 7:29 مساء.

موعد أذان العشاء: 8:54 مساء.

مواقيت الصلاة غدا الجمعة في الزقازيق

موعد أذان الفجر: 4:42 صباحا.

موعد أذان الظهر: 12:52 صباحا.

موعد أذان العصر: 4:29 مساء.

موعد أذان المغرب: 7:28 مساء.

موعد أذان العشاء: 8:52 مساء.

مواقيت الصلاة غدا الجمعة في أسيوط

موعد أذان الفجر: 4:52 صباحا.

موعد أذان الظهر: 12:53 صباحا.

موعد أذان العصر: 4:25 مساء.

موعد أذان المغرب: 7:25 مساء.

موعد أذان العشاء: 8:45 مساء.

مواقيت الصلاة غدا الجمعة في سوهاج

موعد أذان الفجر: 4:51 صباحا.

موعد أذان الظهر: 12:51 صباحا.

موعد أذان العصر: 4:22 مساء.

موعد أذان المغرب: 7:22 مساء.

موعد أذان العشاء: 8:42 مساء.

مواقيت الصلاة غدا الجمعة في أسوان

موعد أذان الفجر: 4:52 صباحا.

موعد أذان الظهر: 12:46 صباحا.

موعد أذان العصر: 4:13 مساء.

موعد أذان المغرب: 7:14 مساء.

موعد أذان العشاء: 8:32 مساء.

مواقيت الصلاة غدا الجمعة في الإسماعيلية

موعد أذان الفجر: 4:39 صباحا.

موعد أذان الظهر: 12:49 صباحا.

موعد أذان العصر: 4:26 مساء.

موعد أذان المغرب: 7:25 مساء.

موعد أذان العشاء: 8:49 مساء.

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

شرط مثير من زيزو للعودة إلى الزمالك

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا