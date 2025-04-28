مواعيد القطارات اليوم على خط «القاهرة - الإسكندرية» والعكس.. روسي ومكيف

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن مواعيد القطارات المكيفة والقطارات الروسية على خطي: القاهرة - الإسكندرية والعكس، لتيسير حركة السفر أمام الركاب.

ونوضح في السطور التالية مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 29 أبريل، على خط القاهرة- الإسكندرية، وخط الإسكندرية - القاهرة:

مواعيد القطارات على خط القاهرة - الإسكندرية

قطار رقم 119 تهوية القاهرة- الإسكندرية: يقوم الساعة 5:00 صباحًا.

قطار رقم 903 مكيف القاهرة- الإسكندرية: يقوم الساعة 6:00 صباحًا.

قطار رقم 7 تهوية القاهرة- الإسكندرية: يقوم الساعة 6:20 صباحًا.

قطار رقم 1205 تحيا مصر القاهرة- الإسكندرية: يقوم الساعة 6:45 صباحًا.

قطار رقم 1131 ثالثة مكيفة القاهرة- الإسكندرية: يقوم الساعة 7:00 صباحًا.

قطار رقم 2025 تالجو القاهرة- الإسكندرية: يقوم الساعة 8:00 صباحًا.

قطار رقم 901 مكيف القاهرة- الإسكندرية: يقوم الساعة 8:10 صباحًا.

قطار رقم 905 VIP القاهرة- الإسكندرية مباشر: يقوم الساعة 9:00 صباحًا.

قطار رقم 911 مكيف القاهرة- الإسكندرية: يقوم الساعة 10:00 صباحًا.

قطار رقم 1211 تحيا مصر القاهرة- الإسكندرية مباشر: يقوم الساعة 10:10 صباحًا.

قطار رقم 913 مكيف القاهرة- الإسكندرية: يقوم الساعة 12:00 ظهرًا.

قطار رقم 1203 تهوية القاهرة- الإسكندرية: يقوم الساعة 1:25 ظهرًا.

قطار رقم 2023 تالجو القاهرة الإسكندرية: يقوم الساعة 2:00 ظهرًا.

قطار رقم 919 مكيف القاهرة الإسكندرية: يقوم الساعة 2:25 ظهرًا.

قطار رقم 917 VIP القاهرة الإسكندرية مباشر: يقوم الساعة 3:00 عصرًا.

قطار رقم 915 مكيف القاهرة الإسكندرية: يقوم الساعة 3:10 عصرًا.

قطار رقم 21 تهوية القاهرة الإسكندرية: يقوم الساعة 3:25 عصرًا.

قطار رقم 23 تهوية القاهرة الإسكندرية: يقوم الساعة 4:30 عصرًا.

قطار رقم 923 مكيف القاهرة الإسكندرية: يقوم الساعة 4:00 مساءً.

قطار رقم 921 مكيف القاهرة الإسكندرية: يقوم الساعة 6:00 مساءً.

قطار رقم 925 مكيف القاهرة الإسكندرية: يقوم الساعة 6:15 مساءً.

قطار رقم 3023 ثالثة مكيفة القاهرة الإسكندرية: يقوم الساعة 5:00 مساءً.

قطار رقم 3009 ثالثة مكيفة القاهرة الإسكندرية: يقوم الساعة 7:10 مساءً.

قطار رقم 3022 ثالثة مكيفة المنصورة الإسكندرية: يقوم الساعة 7:15 مساءً.

قطار رقم 931 مكيف القاهرة الإسكندرية: يقوم الساعة 8:15 مساءً.

قطار رقم 31 مكيف القاهرة الإسكندرية: يقوم الساعة 8:30 مساءً.

قطار رقم 934 مكيف الإسكندرية الأقصر: يقوم الساعة 10:15 مساءً.

القطارات على خط الإسكندرية - القاهرة

قطار رقم 8 روسى تهوية الإسكندرية القاهرة: يقوم الساعة 5:10 صباحًا.

قطار رقم 902 مكيف الإسكندرية القاهرة: يقوم الساعة 6:00 صباحًا.

قطار رقم 906 مكيف الإسكندرية القاهرة مباشر: يقوم الساعة 7:00 صباحًا.

قطار رقم 900 مكيف الإسكندرية القاهرة: يقوم الساعة 8:15 صباحًا.

قطار رقم 3024 ثالثة مكيفة الإسكندرية القاهرة: يقوم الساعة 10:00 صباحًا.

قطار رقم 912 مكيف الإسكندرية القاهرة: يقوم الساعة 11:30 صباحًا.

قطار رقم 18 روسى الإسكندرية القاهرة: يقوم الساعة 1:10 ظهرًا.

قطار رقم 914 مكيف الإسكندرية القاهرة: يقوم الساعة 1:00 ظهرًا.

قطار رقم 916 مكيف الإسكندرية القاهرة مباشر: يقوم الساعة 2:00 ظهرًا.

قطار رقم 922 مكيف الإسكندرية القاهرة: يقوم الساعة 3:30 عصرًا.

قطار رقم 568 سياحى الإسكندرية القاهرة: يقوم الساعة 6:10 مساءً.

قطار رقم 118 تهوية الإسكندرية القاهرة: يقوم الساعة 5:10 مساءً.

قطار رقم 32 تهوية الإسكندرية القاهرة: يقوم الساعة 6:10 مساءً.

قطار رقم 928 مكيف الإسكندرية القاهرة: يقوم الساعة 7:00 مساءً.

قطار رقم 1130 ثالثة مكيفة الإسكندرية القاهرة: يقوم الساعة 7:30 مساءً.

قطار رقم 28 روسى الإسكندرية القاهرة: يقوم الساعة 8:20 مساءً.

قطار رقم 930 مكيف الإسكندرية القاهرة: يقوم الساعة 8:10 مساءً.

قطار رقم 920 مكيف الإسكندرية طنطا: يقوم الساعة 10:00 مساءً.