تعرف على مواعيد القطارات اليوم.. احجز رحلتك إلى الإسكندرية ومطروح

في ظل إقبال آلاف المواطنين يوميًا على التنقل بين المحافظات عبر خطوط سكك حديد مصر، التي تعد من أكثر وسائل النقل التزامًا بالمواعيد وأمانًا، أعلنت الهيئة عن جدول مواعيد قطارات اليوم لمحافظات الوجه البحري، لتلبية احتياجات الراغبين في السفر إلى الإسكندرية ومطروح غربًا، أو مدن القناة وبورسعيد شرقًا.

مواعيد القطارات اليوم

مواعيد القطارات اليوم من القاهرة وإلى كلا من محافظات الوجه البحري، وفقا لما أعلنته هيئة السكك الحديدة، جاءت كالتالي:

مواعيد قطارات القاهرة - مطروح

- قطار 1933/1934 مكيفة القاهرة / مطروح يوميًا، الساعة 11:15 مساءً ويصل مطروح 07:00 صباحًا.

- قطار 943/942 ثالثة مطروح / القاهرة يوميًا الساعة 10:00 مساءً ويصل القاهرة 05:00 صباحًا.

قطار 1935/1936 مكيف مطروح / القاهرة يوميًا الساعة 03:10 مساءً ويصل القاهرة 10:25 مساءً.

- قطار 773/772 نوم القاهرة / مطروح 3 أيام أسبوعيًا (السبت / الاثنين / الأربعاء) الساعة 10:05 مساءً ووصولا لمطروح الساعة 05:35 صباحًا.

- قطار 775/774 مكيف (إسباني) مطروح / القاهرة 3 أيام أسبوعيًا (الاثنين / الأربعاء / الجمعة) ينطلق من مطروح الساعة 10:30 مساءً ووصولا القاهرة الساعة 05:35 صباحًا.

مواعيد قطارات الوجه القبلي على خط «القاهرة - الإسكندرية»

قطار 911 القاهرة إلى الإسكندرية «مكيف»: يتحرك الساعة 10:00 صباحًا.

قطار 1211 : يتحرك الساعة 10:10 صباحًا.

قطار 913 «مكيف»: يتحرك الساعة 12:00 ظهرًا.

قطار 1203 «تهوية»:يتحرك الساعة 13:25 ظهرًا.

قطار 2023 «تالجو»: يتحرك الساعة 14:00 ظهرًا.

قطار 919 «مكيف»: يتحرك الساعة 14:25 ظهرًا.

قطار 917 «VIP مباشر»: يتحرك الساعة 15:00 ظهرًا.

قطار 915 «مكيف»: يتحرك الساعة 15:10 عصرًا.

قطار 21 «تهوية»:يتحرك الساعة 15:25 عصرًا.

قطار 23 «تهوية»: يتحرك الساعة 16:30 عصرًا.

قطار 923 «مكيف»: يتحرك الساعة 16:00 مساءً.

قطار 3023 «ثالثة مكيفة»: يتحرك الساعة 17:00 مساءً.

قطار 925 «مكيف»: يتحرك الساعة 18:15 مساءً.

قطار 921 «مكيف»: يتحرك الساعة 18:00 مساءً.

قطار 931 «مكيف»: يتحرك الساعة 20:15 مساءً.

قطار 31 «مكيف»: يتحرك الساعة 20:30 مساءً.

قطار 3009 «ثالثة مكيفة»: يتحرك الساعة 19:10 مساءً.

مواعيد القطارات المكيفة «الإسكندرية - القاهرة»

قطار 912 «مكيف»: يتحرك الساعة 11:30 صباحًا.

قطار 18 «روسي»: يتحرك الساعة 13:10 ظهرًا.

قطار 914 «مكيف»: يتحرك الساعة 13:00 ظهرًا.

قطار 916 «مكيف مباشر»: يتحرك الساعة 14:00 ظهرًا.

قطار 922 «مكيف»: يتحرك الساعة 15:30 عصرًا.

قطار 118 «تهوية»:يتحرك الساعة 17:10 مساءً.

قطار 568 «سياحي»: يتحرك الساعة 18:10 مساءً.

قطار 32 «تهوية»: يتحرك الساعة 18:10 مساءً.

قطار 928 «مكيف»: يتحرك الساعة 19:00 مساءً.

قطار 1130 «ثالثة مكيفة»:يتحرك الساعة 19:30 مساءً

قطار 28 «روسي»: يتحرك الساعة 20:20 مساءً.

قطار 930 «مكيف»:يتحرك الساعة 20:10 مساءً.

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة لـ بورسعيد

قطار رقم 951: يتحرك 11:30 صباحًا والوصول الساعة 4:05 عصرًا.

قطار رقم 955 (مكيف روسي): الساعة 2:40 عصرًا والوصول الساعة 7:05 مساءً.

مواعيد القطارات المتجهة من بورسعيد لـ القاهرة

قطار رقم 956 (روسي): من بورسعيد الساعة 1:20 ظهرًا والوصول لـ القاهرة 5:45 مساءً.

قطار رقم 3016 (مكيف روسي): الساعة 3:15 عصرًا والوصول 7:20 مساءً.

قطار رقم 960 (روسي): الساعة 6:35 مساءً من بورسعيد والوصول 11:00 مساءً.