تعرف على أسعار تذاكر حفل أنغام في دار الأوبرا

تعرف على أسعار تذاكر حفل أنغام في دار الأوبرا

تعرف على أسعار تذاكر حفل أنغام في دار الأوبرا

كتب : بسمة شطا

طرحت شركة تذكرتي، تذاكر حفل الفنانة أنغام، المقرر إقامته ضمن حفلات ليالي الصيف، وذلك على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، يوم الجمعة 16 مايو المقبل بقيادة المايسترو هاني فرحات.

تعرف على أسعار تذاكر حفل أنغام في دار الأوبرا

وجاءت التذاكر الخاصة بحفل الفنانة أنغام منقسمة إلى ستة فئات؛ الأولى بمبلغ 8500 جنيه أما الثانية فجاءت بمبلغ 7500، والثالثة 6500 جنيه، والرابعة 5000 جنيه.

يذكر أن الفنانة أنغام تقدم خلال الحفل عددا كبيرا من المفاجآت والأغاني الخاصة التي يحبها الجمهور، وأوشكت تذاكر الحفل على النفاد.

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