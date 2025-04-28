عاجل: «الرفق بالحيوان» تكشف 3 أنواع من الكلاب سيجري حظر اقتنائها بعد اختصار القائمة

قالت الدكتورة منى خليل، رئيس اتحاد جمعيات الرفق بالحيوان، إن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (29) لسنة 2023 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة لم تخرج إلى النور في شكلها الأخير، لكن من واقع المشاركات في النقاشات حول وضع اللائحة التنفيذية، فإن الهدف الأساسي منها هو تنظيم عملية اقتناء الحيوانات الخطرة في المجتمع، وهي البرية وبعض أنواع الكلاب التي وُصفت بالخطر مع التحفظ على هذا الشق.

وأضافت خليل، خلال لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «كلمة أخيرة» على قناة ON: «نتحفظ كجمعيات حقوق حيوان على تصنيفات الكلاب الخطرة التي كانت تضم أنواعاً كثيرة، وتم تنقيحها بعد مناقشات مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية والمتخصصين، فاختُصرت القائمة إلى ثلاثة أنواع فقط».

وكشفت عن الأنواع الثلاثة التي ستحملها اللائحة التنفيذية قائلة: «الماستيف البرازيلي، ونوع من أنواع الدوجو أرجنتينو، ونوعين من الماستيف».

وعن الهاسكي علقت قائلة: «بالتأكيد لا»، وذكرت أن جمعيات حقوق الحيوان لا ترى أي نوع من أنواع الكلاب خطراً، وأن الخطر يأتي فقط من سلوك المربي الخاطئ، معلقة: «سلوك المربي هو ما يسبب الخطر، يعني أقدر أُحوّل الأسد إلى قطة، وأحوّل القطة إلى أسد، والمسألة برمتها تخضع فقط للتدريب، ولكن لا يوجد كلب بطبيعته خطر».

أما عن الحيوانات البرية مثل الأسد وغيرها، فقالت: «بالتأكيد سيُحظر اقتناؤها، ونحن كجمعيات حقوق حيوان نتحفظ على اقتناء هذا النوع من الحيوانات في السيرك نفسه، فهل يستقيم أن يحتفظ بها الإنسان في البيوت؟».

وواصلت: «ليس لدينا مشكلة في منع اقتنائها لكن لمن اقتناها قديماً هل سيكون لها أماكن مجهزة لاستقبالها؟ مع تحفظنا على وضعها في حدائق الحيوانات لأن إمكانيتها غير مؤهلة للقيام بذلك ولنا تحفظات شديدة عليها».

وعلقت على الأرقام المتداولة لإحصائيات الكلاب الضالة في الشوارع، التي أعلنتها الخدمات البيطرية أمام مجلس النواب، قائلة إن الأعداد لا تتجاوز 6 ملايين كلب فقط، وذلك أمام لجنة التنمية المحلية.