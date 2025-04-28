أحمد زايد: مكتبة الإسكندرية لا تمتلك تسجيلات للرئيس عبدالناصر

قال الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، إن قطاع IT مكون من حوالى 94 مهندسا قائمين على شؤون المكتبة، وعلى قدر كبير من الكفاءة والانضباط فى العمل، ولا أحد يستطيع اختراق الموقع الخاص بالمكتبة أو الحصول على أي شيء خاص بالمكتبة، مشيرا إلى أنه منذ عامين حدث محاولة اختراق وسرقة أرشيف المكتبة، لكن فريق IT أفشل المخطط.

وأضاف «زايد» خلال مداخلة هاتفية فى برنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامى أحمد موسى على قناة «صدى البلد»، أنه لم يجري الحصول على أرشيف الزعيم جمال عبدالناصر من هدى عبدالناصر، وأن المكتبة لا تملك نسخة من التسجيل الذي جرى تسريبه، ولا تملك تسجيلات للرئيس عبدالناصر وإنما تملك خطب فقط.

وتابع أن مكتبة الإسكندرية تتعرض لشائعات كل عام، وأن بها مخزون رقمي كبير جدا، يحتوي على نصف مليون كتاب، وعدد كبير من الخرائط والفيديوهات، مشيرا إلى أن القطاع الخاص بالـ IT يعد مذكرة حول هذه التسريبات، يوضح فيها الدروس المستفادة من هذا الموضوع، وكيفية التعامل معها في المستقبل.