أحمد موسى: انتخابات «الصحفيين» تشهد منافسة شريفة وليست معارك

قال الإعلامي أحمد موسى، إن انتخابات نقابة الصحفيين ستُعقد يوم الجمعة المقبلة، وتشهد منافسة قوية بين عبد المحسن سلامة وخالد البلشي، لافتا إلى أن مؤسسة الأهرام شهدت احتفالا مهما، وتم دعوته لحضور اجتماع مجلس التحرير، وسط استقبال حافل من قيادات المؤسسة.

وأضاف أحمد موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن الأهرام بها قاعة تاريخية عظيمة، شهدت على كل الأحداث التي مرت بمصر، وكل من عملوا فيها كان لهم بصمة كبيرة في تاريخ الصحافة: «الاجتماع شهد كلمات مهمة عن المهنة والعمل الصحفي داخل الأهرام، لافتا إلى أن رؤساء الجمهورية كانوا يجتمعوا مع الصحفيين داخل صالة الديسك المركزي، ومنهم الرئيس الراحل أنور السادات».

وتابع: «مؤسسة الأهرام تفتح أبوابها أمام كل المرشحين لانتخابات النقابة بلا استثناء»، مشيرا إلى أن المطلوب هو نقابة قوية لكل الصحفيين، وليس لحساب أي شخص بعينه، مواصلا: «إحنا ما عندناش معارك، عندنا تنافس شريف، والجماعة الصحفية حصلت على كل حقوقها من قانون 93».

وواصل الإعلامي: «على نقيب الصحفيين القادم تحسين أحوال الصحفيين، مع تطوير مشروع العلاج، وخاصة لكبار السن وإنشاء مستشفى للصحفيين، وكل الصحفيين يهتمون بملف الحريات».