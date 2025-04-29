مدير مكتبة الإسكندرية: لم نسرّب تسجيل عبدالناصر.. وما نُشر لا يسيء إليه

قال الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، إن المكتبة لم يخرج منها أي تسريبات خاصة بالرئيس الراحل جمال عبدالناصر، مشيرًا إلى أن المكتبة تمتلك البيانات الخاصة به منذ عام 2004، ولم يحدث خلال هذه الفترة أي تسريبات.

من سرب تسجيل عبد الناصر؟

وأوضح «زايد» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسؤوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى على قناة «صدى البلد» أن هذه التسريبات تم نشرها على قناة يوتيوب باسم «ناصر تي في»، مؤكدًا أن ما تملكه المكتبة هو ما حصلت عليه من السيدة هدى عبدالناصر.

مكتبة الإسكندرية تنفي علاقتها بتسريب صوتي لعبدالناصر

وأضاف أن مكتبة الإسكندرية أصدرت بيانًا أمس تنفي فيه علاقتها بموضوع التسريبات، مشددًا على أن مثل هذه الأمور لا يمكن أن تحدث داخل المكتبة، التي تتحمل المسؤولية فقط عن الموقع الإلكتروني الخاص بها، والذي يتضمن خطابات الرئيس عبدالناصر، وملفًا للرئيس محمد نجيب، وآخر خاصًا بالرئيس أنور السادات.

وتابع أن التسجيلات المنسوبة للرئيس عبدالناصر والعقيد معمر القذافي لا تحتوي على ما يسيء، بل تؤكد أنه كان زعيمًا عظيمًا، مشيرًا إلى أن الزعيم الراحل كان يدافع عن بلاده ويوضح وضعها في ذلك الوقت، ويؤكد تمسكه بالدفاع عن قضايا الأمة العربية.