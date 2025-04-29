رئيس الحكومة الإسبانية يعلن استعادة 50% من إمدادات الكهرباء على مستوى البلاد

رئيس الحكومة الإسبانية يعلن استعادة 50% من إمدادات الكهرباء على مستوى البلاد

رئيس الحكومة الإسبانية يعلن استعادة 50% من إمدادات الكهرباء على مستوى البلاد

كتب: أزهار شهاب الدين

أعلن رئيس الحكومة الإسبانية بدرو سانشيث أنَّ السلطات تعمل على استعادة التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد بحلول يوم غدٍ، مؤكّدًا أنَّ الفرق الفنية ستعمل على مدار الساعة لتسريع إعادة الخدمة إلى وضعها الطبيعي.

تحرير مخزون احتياطي يعادل 3 أيام

وأوضح رئيس الحكومة الإسبانية في بيان صادر عن سفارة إسبانيا بالقاهرة اليوم الثلاثاء، أنَّ البلاد شهدت انقطاعًا غير مسبوق في التيار الكهربائي بعد فقدان نحو 15 جيجا واط من القدرة الإنتاجية بشكل مفاجئ عند الساعة 12:33، وهو ما يمثل 60% من إجمالي الطلب على الكهرباء في إسبانيا آنذاك، مشيرًا إلى أنَّ مجلس الوزراء سيوافق غدًا على تحرير مخزون احتياطي يعادل 3 أيام من المنتجات البترولية كإجراء احترازي، رغم عدم وجود أي مؤشرات على نقص الإمدادات حاليًا.

تشغيل محطات الربط البديلة العاملة بالغاز

وأشار إلى استعادة 50% من إمدادات الكهرباء على مستوى البلاد، مع تأكّيده وجود تحسن ملحوظ في جميع الأقاليم الإسبانية ذاتية الحكم، لافتًا إلى أنَّ الجهود الحالية تركز على ثلاثة محاور رئيسية لاستعادة الخدمة بالكامل، تشمل إصلاح خطوط الربط الكهربائي مع فرنسا والمغرب، وتشغيل محطات الربط البديلة العاملة بالغاز، بالإضافة إلى الاستفادة من طاقة المحطات الكهرومائية.

وجاءت هذه التصريحات في أعقاب الأزمة غير المسبوقة التي شهدتها إسبانيا اليوم، والتي أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع بعد فقدان مفاجئ لما يقارب 60% من إمدادات الطاقة في البلاد.

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