كتب: أزهار شهاب الدين

أعلن رئيس الحكومة الإسبانية بدرو سانشيث أنَّ السلطات تعمل على استعادة التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد بحلول يوم غدٍ، مؤكّدًا أنَّ الفرق الفنية ستعمل على مدار الساعة لتسريع إعادة الخدمة إلى وضعها الطبيعي.

تحرير مخزون احتياطي يعادل 3 أيام

وأوضح رئيس الحكومة الإسبانية في بيان صادر عن سفارة إسبانيا بالقاهرة اليوم الثلاثاء، أنَّ البلاد شهدت انقطاعًا غير مسبوق في التيار الكهربائي بعد فقدان نحو 15 جيجا واط من القدرة الإنتاجية بشكل مفاجئ عند الساعة 12:33، وهو ما يمثل 60% من إجمالي الطلب على الكهرباء في إسبانيا آنذاك، مشيرًا إلى أنَّ مجلس الوزراء سيوافق غدًا على تحرير مخزون احتياطي يعادل 3 أيام من المنتجات البترولية كإجراء احترازي، رغم عدم وجود أي مؤشرات على نقص الإمدادات حاليًا.