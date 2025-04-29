مواعيد القطارات اليوم إلى محافظات قبلي وبحري.. اعرف موعد رحلتك

تحرصباحاهيئة سكك حديد مساءصر على الإعلان عن مواعيد القطارات يوميا، في إطار الخدمات التي تحرص على توفيرها لجميع المسافرين عبر سكك حديد مصر، منها القطارات المتحركة يوميا من القاهرة إلى محافظات الوجه القبلي، إذ ينطلق يوميا أكثر من قطار ما بين (التالجو والمكيف وVIP).

مواعيد القطارات اليوم لمحافظات الوجهي القبلي والبحري

تختلف مواعيد القطارات اليوم من القاهرة إلى محافظات الوجه البحري شمالا، وأيضا المتجهة إلى محافظات الوجه القبلي جنوبا، في ظل حرص هيئة سكك حديد مصر على خروج عدد من القطارات يوميا، لسد حاجة المواطنين الحرصين على استخدام القطارات في السفر والتنقلات.

مواعيد قطارات (القاهرة- أسوان) اليوم

وترصد الوطن في السطور التالية مواعيد القطارات اليوم المتجهة إلى محافظات الوجه القبلي على النحو التالي:

قطار رقم 1902 أكسبريس مكيف أسباني من القاهرة الساعة 12.20 صباحا٬ وصول أسوان 1.20 مساء.

قطار رقم 980 vip، القاهرة الساعة 8 صباحا، وصول محطة أسوان الساعة 10.25 مساء.

قطار رقم 2010 أكسبريس أسبانى مكيف، من القاهرة الساعة 10 صباحا، وصول إلى اسوان 10.55 م.

قطار رقم 982 أكسبريس مكيف أسبانى مكيف، من القاهرة الساعة 12 مساء، وصول إلى أسوان الساعة 2.25 صباحا.

القطار 2006 ، vip، من القاهرة الساعة 5.15 مساء، وصول إلى أسوان الساعة 6 صباحا.

القطار رقم 2012، من القاهر الساعة 5.30 مساء وصول إلى أسوان الساعة 6.20 مساء.

القطار 2030 نوعة تالجو ، من القاهرة الساعة 7 مساء، وصول أسوان الساعة 6.40 صباحا.

القطار 988 ، أكسبريس اسباني مكيف، من القاهرة الساعة 7.10 مساء، وصول أسوان الساعة 7.50 صباحا.

القطار رقم 2014، vip، من القاهرة الساعة 9 مساء، محطة أسوان الساعة 9.40 صباحا.

القطار رقم 996 أكسبريس مكيف، قيام من القاهرة الساعة 10 مساء، وصول أسوان الساعة 11.30 صباحا.

القطار 2008 vip، من القاهرة الساعة 11 مساء، وصول محطة أسوان الساعة 11.45 صباحا.

مواعيد قطارات الوجه القبلي على خط «القاهرة - الإسكندرية»

قطار 911 المتحركة من القاهرة إلى الإسكندرية «مكيف»: يتحرك الساعة 10:00 صباحًا.

قطار 1211: يتحرك الساعة 10:10 صباحًا.

قطار 913 «مكيف»: يتحرك الساعة 12:00 ظهرًا.

قطار 1203 «تهوية»: يتحرك الساعة 13:25 ظهرًا.

قطار 2023 «تالجو»: يتحرك الساعة 14:00 ظهرًا.

قطار 919 «مكيف»: يتحرك الساعة 14:25 ظهرًا.

قطار 917 «VIP مباشر»: يتحرك الساعة 15:00 ظهرًا.

قطار 915 «مكيف»: يتحرك الساعة 15:10 عصرًا.

قطار 21 «تهوية»:يتحرك الساعة 15:25 عصرًا.

قطار 23 «تهوية»: يتحرك الساعة 16:30 عصرًا.

قطار 923 «مكيف»: يتحرك الساعة 16:00 مساءً.

قطار 3023 «ثالثة مكيفة»: يتحرك الساعة 17:00 مساءً.

قطار 925 «مكيف»: يتحرك الساعة 18:15 مساءً.

قطار 921 «مكيف»: يتحرك الساعة 18:00 مساءً.

قطار 931 «مكيف»: يتحرك الساعة 20:15 مساءً.

قطار 31 «مكيف»: يتحرك الساعة 20:30 مساءً.

قطار 3009 «ثالثة مكيفة»: يتحرك الساعة 19:10 مساءً.

مواعيد القطارات المكيفة «الإسكندرية- القاهرة»

قطار 912 «مكيف»: يتحرك الساعة 11:30 صباحًا.

قطار 18 «روسي»: يتحرك الساعة 13:10 ظهرًا.

قطار 914 «مكيف»: يتحرك الساعة 13:00 ظهرًا.

قطار 916 «مكيف مباشر»: يتحرك الساعة 14:00 ظهرًا.

قطار 922 «مكيف»: يتحرك الساعة 15:30 عصرًا.

قطار 118 «تهوية»: يتحرك الساعة 17:10 مساءً.

قطار 568 «سياحي»: يتحرك الساعة 18:10 مساءً.

قطار 32 «تهوية»: يتحرك الساعة 18:10 مساءً.

قطار 928 «مكيف»: يتحرك الساعة 19:00 مساءً.

قطار 1130 «ثالثة مكيفة»: يتحرك الساعة 19:30 مساءً

قطار 28 «روسي»: يتحرك الساعة 20:20 مساءً.

قطار 930 «مكيف»: يتحرك الساعة 20:10 مساءً.