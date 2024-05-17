مواعيد القطارات الإضافية الثالثة المكيفة في عيد الأضحى.. اقتصادية ومناسبة للجميع

يفضل الكثير من المواطنين السفر بالقطارات دون غيرها من وسائل المواصلات الآخرى، لذا يكثر الإقبال على السفر بالقطارات في الأعياد وتصل إلى حد الازدحام الشديد، لذا قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تشغيل قطارات إضافية في عيد الأضحى المبارك 2024.

مواعيد القطارات الإضافية من الدرجة الثالثة المكيفة

وخلال التقرير التالي تستعرض «الوطن» مواعيد القطارات الإضافية من الدرجة الثالثة المكيفة التي تعد اقتصادية ومناسبة لجميع الفئات، ويأتي جدول أيام عملها على النحو التالي:

قطارات الدرجة الثالثة مكيفة من القاهرة لأسوان والعكس

- قطار رقم 1942 درجة ثالثة مكيفة، من القاهرة لأسوان، يقوم الساعة 10:40 مساء من القاهرة ويصل أسوان الساعة 11:50 صباحاً، ويعمل في الفترة من 10-6-2024 حتى 27-6-2024.

- قطار رقم 1943 درجة ثالثة مكيفة، من أسوان للقاهرة، يقوم الساعة 03:00 مساء من محطة أسوان يصل محطة القاهرة الساعة 03:40 صباحاً، ويعمل في الفترة من 11-6-2024 حتي 28-6-2024.

- قطار رقم 1952 درجة ثالثة مكيفة، القاهرة - أسوان، يقوم الساعة 12:45 صباحاً من القاهرة يصل أسوان الساعة 01:45 مساء، ويعمل في الفترة من ليلة 10-6-2024 حتى ليلة 28-6-2024.

- قطار رقم 1953 درجة ثالثة مكيفة، أسوان - القاهرة يقوم الساعة 07:35 مساء من أسوان ويصل القاهرة الساعة 07:55 صباحاً، ويعمل في الفترة من 11-6-2024 حتى 28-6-2024.

- قطار رقم 1954 درجة ثالثة مكيفة، القاهرة - أسوان، ويقوم الساعة 10:20 صباحاً من القاهرة ويصل أسوان الساعة 11:05 مساء، ويعمل في الفترة من 10-6-2024 حتى 27-6-2024.

- قطار رقم 1955 درجة ثالثة مكيفة، أسوان - القاهرة، يقوم الساعة 10:15 صباحاً من أسوان يصل القاهرة الساعة 10:40 مساء، ويعمل في الفترة من 11-6- 2024 حتى 28-6-2024.

قطارات الدرجة الثالثة مكيفة من إسكندرية لأسوان والعكس

- قطار رقم 1944 درجة ثالثة مكيفة، الإسكندرية - أسوان يقوم الساعة 05:10 مساء من الإسكندرية ويصل أسوان الساعة 09:05 صباحاً، ويعمل يوم 13-6- 2024 فقط.

- قطار رقم 1945 درجة ثالثة مكيفة، أسوان - الإسكندرية، يقوم الساعة 09:30 مساءاً من أسوان ويصل الإسكندرية الساعة 01:15 مساء، ويعمل يوم 19-6- 2024 فقط.