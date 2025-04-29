أسعار الفضة اليوم الثلاثاء 29-4-2025 في المحلات خلال التعاملات الصباحية

أسعار الفضة اليوم الثلاثاء 29-4-2025 في المحلات خلال التعاملات الصباحية

أسعار الفضة اليوم الثلاثاء 29-4-2025 في المحلات خلال التعاملات الصباحية

سجلت أسعار الفضة اليوم الثلاثاء 29-4-2025 محليا وعالميا، مستويات مستقرة تزامنًا مع بداية التعاملات الصباحية، وذلك على مستوى كل الأعيرة، ليصل سعر الجرام عيار 999 السويسري إلى متوسط سعر 59 جنيها للشراء، و59 جنيها للبيع.

أسعار الفضة اليوم في مصر

وخلال السطور التالية نستعرض أسعار الفضة اليوم الثلاثاء في مصر، وفق آخر تحديث أعلنته مؤسسة جولد بيليون للذهب والمجوهرات عبر الموقع الإلكتروني لها وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار الفضة اليوم في مصر عيار 999

سجلت أسعار الفضة اليوم في مصر عيار 999 للجرام الواحد قبل احتساب سعر المصنعية، 58.5 جنيه للشراء و 57.5 جنيه للبيع.

سعر جرام الفضة اليوم في مصر

وفي آخر تحديث جديد لأسعار المعادن الثمينة، أعلنت المؤسسة أن سعر جرام الفضة السويسري عيار 999 سجل اليوم نحو 58.5 جنيه للشراء و 57.5 جنيه للبيع، بالإضافة إلى 15 جنيها مصنعية.

سعر الفضة BTC

بينما جاء سعر الفضة اليوم وزن 5 جرامات BTC شامل المصنعية، 382.50 جنيه للشراء، و 297.50 جنيه للبيع في محلات الصاغة.

أما بالنسبة لسعر 10 جرامات فضة BTC، سجل 735.00 جنيه للشراء، مقابل 595.00 جنيه للبيع، وهذا السعر يتضمن قيمة المصنعية.

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