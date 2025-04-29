حالة نادرة لطفلة بريطانية ولدت بقلب خارج الصدر.. نسبة شفائها 10%

بقلبٍ نابض خارج أسوار الجسد، تحدّت طفلة في السابعة من عمرها المستحيل، لتُسطّر اسمها كأول بريطانية تنجو من براثن حالة نادرة لطفلة تولد بقلب خارج الصدر، وذلك بعدما خضعت لعملية جراحية دقيقة لحماية قلبها من التوقف عن النبض، وفقا لصحيفة ذا صن البريطانية.

الطفلة تدعى فانيلوب هوب ويلكنز، وتم تشخيص حالتها وهي في الرحم بحالة اختلال القلب، حيث يقع القلب إما جزئيًا أو كليًا خارج الصدر، وقيل لوالديها إنه لا يوجد أمل تقريبًا في حالتها، وتمت ولادتها فانيلوب بعملية في مستشفى جلينفيلد في ليستر في نوفمبر 2017.

فرصة النجاة من المرض أقل من 10%

إن أغلب الأطفال المصابين بهذا المرض لديهم فرصة أقل من 10% للبقاء على قيد الحياة، ولكن فانيلوب التي قاتلت المرض تحدت كل الصعاب، وأكد الأطباء إنهم يعرفون عددا قليلا من الحالات الناجية في كل أنحاء العالم.

ويعمل الخبراء في مستشفيات جامعة ليستر التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية منذ 7 سنوات على مراقبة تقدمها وإعدادها لعملية جراحية رائدة.

ويوم الأربعاء الماضي 16 أبريل، خضعت الطفلة لعملية جراحية استغرقت 8 ساعات، لإعادة بناء صدرها باستخدام ضلوعها من أجل حماية قلبها أثناء نموها.

الأم تتحدث عن حالة ابنتها

الأم تحدثت عن تفاصيل حالة ابنتها قائلة: «إن الخوف من المجهول هو الجزء الأصعب، وكان قول وداعًا قبل العملية الجراحية أمرًا صعبًا للغاية، ولكن عندما رأيت الاستشاريين يسيرون نحوي بعد الجراحة، عرفت من وجوههم أن الأمر سار على ما يرام، وشعرت على الفور بإحساس كبير بالارتياح، وما فعلوه كان مذهلاً حقًا وأنا منبهر بهم للغاية، ويمكنني بالفعل أن أرى الفرق الذي أحدثته هذه العملية، ولا أستطيع أن أشكر جميع المشاركين في رعايتها بما فيه الكفاية».