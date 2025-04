من لجنة التحكيم إلى أقسام المهرجان.. هوليوود تسيطر على كان السينمائي

كتبت - نورهان نصرالله:

أعلن مهرجان كان السينمائي عن أعضاء لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للدورة الـ78 من المهرجان، التي تنطلق فعالياته في الفترة من 13 إلى 24 مايو المقبل، وتتضم مجموعة من أبرز صناع السينما حول العالم، من بينهم النجمة الأمريكية هالي بيري، والمخرج جيريمي سترونج، بالإضافة إلى المخرجة الهندية بايال كاباديا.

وتتسع لجنة تحكيم مهرجان كان السينمائي، التي تترأسها النجمة الفرنسية جوليت بينوش، لتتضمن ممثلين وصانعي أفلام ومؤلفين، أبرزهم المخرج الكوري الجنوبي هونج سانغسو، والممثلة الإيطالية ألبا روهرفاشر، والكاتبة الفرنسية المغربية ليلى سليماني، بالإضافة إلى المخرج وصانع الأفلام الوثائقية والمنتج الكونغولي ديودو حمادي، والمخرج والمنتج المكسيكي كارلوس ريجاداس، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

توم كروز وسكارليت جوهانسون.. نجوم هوليوود حاضرين في مهرجان كان السينمائي

وبجانب مشاركة هالي بيري في لجنة تحكيم مهرجان كان السينمائي، تتواجد هوليوود بشكل ملحوظ في الدورة المقبلة من المهرجان، إذ تشمل قائمة الأفلام المعروضة فيلم الإثارة «Die, My Love» للمخرجة لين رامزي، بطولة جينيفر لورانس وروبرت باتينسون؛ وفيلم «The Chronology of Water» لكريستين ستيوارت في قسم «نظرة ما»، الذي يتضمن أيضا عرض الفيلم الأول لسكارليت جوهانسون كمخرجة «Eleanor the Great».

كما تشهد الدورة الـ78 عرض الجزء الثامن من سلسلة «Mission Impossible» الشهيرة بطولة النجم توم كروز، ويعرض: Mission Impossible — The Final Reckoning ضمن فعاليات المهرجان، بجاتب أفلام «Highest 2 Lowest» للمخرج سبايك لي، بطولة دينزل واشنطن، وفيلم «The Mastermind» للمخرج كيلي رايشاردت، بطولة جوش أوكونور؛ وفيلم «The History of Sound» الرومانسي للمخرج أوليفر هيرمانوس، بطولة أوكونور وبول ميسكال؛ وفيلم «Eddington» للمخرج آري أستر، بطولة خواكين فينيكس وإيما ستون وبيدرو باسكال وأوستن بتلر؛ وفيلم «The Phoenician Scheme» للمخرج ويس أندرسون، من بطولة بينيسيو ديل تورو، ومايكل سيرا، وتوم هانكس، وبرايان كرانستون، وريز أحمد، وبينديكت كومبرباتش، وسكارليت جوهانسون.

تكريم روبرت دي نيرو بالسعفة الذهبية الفخرية في افتتاح كان السينمائي

بينما يشهد حفل افتتاح مهرجان كان، يوم 13 مايو المقبل، تكريم النجم الأريكي روبرت دي نيرو بجائزة السعفة الذهبية الفخرية عن مجمل إنجازاته، ويتمتع «دي نيرو» بعلاقة طويلة ومتميزة مع مهرجان كان السينمائي، والتي يعود تاريخها إلى أول مرة حضر فيها وهو في سن 33 عامًا. على مر السنين، عاد إلى المهرجان عدة مرات، وشارك في بعض من أكثر الأعمال السينمائية شهرة، وفي هذا العام، سيتم الاحتفال بمسيرته الرائعة عبر المهرجان بمنحه جائزة السعفة الذهبية الفخرية.