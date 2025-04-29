توجيهات رئاسية بعدم غلق أي منشأة صناعية ومنحها مهلة لتوفيق أوضاعها

كتب: كريم روماني

«عدم غلق أي منشأة صناعية وإعطاء مهلة للمنشآت الصناعية لتوفيق أوضاعها».. جاءت هذه العبارة بمثابة توجيه مهم من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتنفيذ الإجراءات التصحيحية الخاصة بأي منشأة صناعية، بما يضمن استمرارية الإنتاج وفق أعلى معايير الصحة والبيئة والسلامة والصحة المهنية.

وفي هذا السياق، قامت لجنة من وزارة التجارة والصناعة، برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وبمشاركة جميع الجهات المختصة ذات الصلة بالنشاط الصناعي، مثل الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ووزارة الصحة والسكان، ووزارة العمل، والإدارة العامة للحماية المدنية، وجهاز شئون البيئة، ومصلحة الرقابة الصناعية، بتفتيش ومعاينة مصانع شركة «بلبن» لمنتجات الألبان.

المعايير الصحية

الدفع بهذه اللجنة جاء بعد أن تمت مخاطبة الشركة رسميًا بالإجراءات الواجب اتباعها لتوفيق أوضاعها وفقاً للضوابط والمعايير المنظمة للنشاط، والتي تضمن أن يكون منتجات مصانعها كافة وفقاً لأعلى المعايير الصحية، ومعايير هيئة سلامة الغذاء لإنتاج منتج آمن وصحى يليق بالمستهلك المصري.

وأكد المهندس محمد عبد السميع، أخصائي صناعات غذائية بالهيئة العامة للتنمية الصناعية ورئيس اللجنة، أنه تم تشكيل اللجنة على الفور الأسبوع الماضي، والمرور على مجموعة مصانع «بلبن»، موضحًا: «وجدنا بعض الملاحظات في المصانع من خلال كل جهة طبقًا للاشتراطات الموضوعة وتم إخطار المصانع بكل الملاحظات لعمل توفيق أوضاع وإجراءات تصحيحية لها، وتلافيها في مدة لا تزيد عن شهر، ولم يتم غلق المصنع».

مساندة الرئيس عبدالفتاح السيسي

من جانبه، قال المهندس عبدالله الزعيم، مدير قطاع التصنيع بشركة «بلبن»، إن الشركة بالفعل قررت غلق جميع المصانع والفروع بالكامل لعمل إجراءات تصحيحية بتوصيات من الجهات الرقابية، مشيدًا بمساندة الرئيس عبدالفتاح السيسي للشركة.

وفي سياق متصل، أشاد أحمد نادر، أحد العاملين بشركة «بلبن» بجهود الدولة والرئيس السيسي والتي بموجبها تخطت الشركة هذه المرحلة، مؤكداً أن العاملين حصلوا على مرتباتهم ولم يتم إنهاء التعاقد مع أي أحد.