«سلامة الغذاء»: نحدد درجة القمح فور سحب العينة.. والمحلي أفضل من المستورد

أكد محمد حسن، عضو الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن الهيئة تلعب دورًا رئيسيًا في عملية تقييم القمح المُورد من الفلاحين، حيث تبدأ العملية بسحب عينة من السيارة التي تنقل القمح، ثم تخضع هذه العينة للفحص المبدئي لتحديد درجة التوريد الخاصة بها وفقًا لمجموعة من المعايير الدقيقة.

فحص القمح المورد من الفلاحيين

وأوضح حسن، خلال لقائه مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامج «الحياة اليوم»، المٌذاع على قناة «الحياة»، أن أول ما يتم التحقق منه هو نسبة الرطوبة في العينة، والتأكد من خلوها تمامًا من أي إصابة حشرية، وعند التأكد من سلامة العينة وخلوها من أي أسباب للرفض، تبدأ عملية الفحص الدقيق والفرز لتحديد الدرجة المناسبة لها.

عوامل تقييم توريد القمح

وأشار إلى أن تقييم درجة التوريد يعتمد بشكل أساسي على نسبة الشوائب الموجودة بالعينة، حيث إن لكل عينة نسبة شوائب مُحددة مسموح بها، ويتم بناءً على ذلك إعطاء الدرجة، التي تتراوح ما بين أعلى درجة وهي 23.5 وأقل درجة وهي 22.5، وهذه تُعد أقل درجة يُمكن اعتمادها.

جودة القمح المحلي المستورد

وأضاف حسن أن الفلاحين بعد حصادهم للقمح، يقومون بغربلته وتنظيفه جيدًا قبل توريده، مؤكدًا أن القمح المحلي يتميز بجودة عالية تفوق المستورد، حيث إن حبة القمح المحلي تحتوي على نسبة عرق أعلى، وهو ما ينعكس على جودة الدقيق المُستخرج منها.

كما أشار إلى أن إنتاج القمح هذا العام جيد جدًا، وأن نضج المحصول المُبكر ساهم في تسهيل عملية التوريد، حيث تمكّن العديد من المزارعين توريد المحصول مٌباشرة دٌون الحاجة إلى تخزينه، مما ساهم في تحسين الكفاءة العامة للمٌوسم الزراعي.