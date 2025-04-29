أستاذ علم الشبكات: واشنطن تضغط على الدول الحليفة لمنع وصول التكنولوجيا إلى بكين

كتب- آيات الحكيم

قال الدكتور أحمد بانافع، أستاذ علم الشبكات، إن سياسة إدارة ترامب الحالية مع الصين هي امتداد لفترة ولايته السابقة في 2017، مضيفا أن واشنطن تعتمد في خطواتها لتعزيز القيود على التكنولوجيا الصينية على عدة عوامل رئيسية هي منع الرقائق الإلكترونية بشكل كامل، وفي هذا السياق منع ترامب شريحة H20 مصممة للصين أنتجتها الشركة الأمريكية إنفيديا، ما أسفر عن خسارة 5.5 مليار دولار.



تقييد ترامب للشركات الصينية

وأوضح «بانافع» في مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية أن العامل الثاني الذي تتبعه إدارة ترامب هو تقييد الاستثمارات الأمريكية في التكنولوجيا والشركات الصينية بشكل كامل، إلى جانب أن هناك تداول أخبار عن منع التطبيق الصيني ديب سيك، إضافة إلى أن هناك شركات صينية على القوائم السوداء ما يعني إلغائها من البورصة أو منع استثمارها في أمريكا.

وأشار إلى أن واشنطن تتبع نهج الضغط على الدول الحليفة لها لمنع وصول التكنولوجيا إلى بكين، إضافة إلى أن الأمن السيبراني واجه ضغطا كبيرا من أمريكا مؤخرا.