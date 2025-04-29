«اقتصادية قناة السويس» توقع عقد مشروع للصناعات المعدنية

وقّع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وجاسيت سينج، المدير التنفيذي لشركة «ويلو فيرو Willow Ferro» الهندية، صباح اليوم بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية، عقد إنشاء مشروع «ويلو فيرو» الهندي للصناعات المعدنية بمنطقة الإسماعيلية شرق «وادي التكنولوجيا» التابعة للهيئة في سيناء. ويقام المشروع على مساحة 40 ألف متر مربع، وتبلغ استثماراته 25 مليون دولار، ويوفر 120 فرصة عمل مباشرة، فيما تقدر طاقته الإنتاجية بـ36 ألف طن سنويًّا من منتجات السيليكون منجنيز، على أن يبدأ المصنع في فترات التشغيل الأولية بإنتاج الفيرو سيليكون والفيرو كروم.

الهيئة الاقتصادية لقناة السويس توقع اتفاقية جديدة لتنمية سيناء

يأتي المشروع تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالعمل على تنمية سيناء، وفي إطار استكمال جهود الهيئة المتواصلة في هذا الصدد من خلال المواني والمناطق الصناعية التابعة لها في نطاق هذه المساحة الغالية من أرض الوطن؛ حيث تمتلك الهيئة في سيناء 3 مواني هي شرق بورسعيد والعريش والطور، ومنطقتين صناعيتين واعدتين هما منطقة شرق بورسعيد، ومنطقة الإسماعيلية شرق «وادي التكنولوجيا». وقد حضر مراسم التوقيع عدد من القيادات التنفيذية للهيئة وللشركة الهندية.

خطوة إضافية لتعزيز الاستثمارات في المنطقة

وعلى هامش مراسم التوقيع، أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المنطقة تولي اهتمامًا متزايدًا بجذب استثمارات عالمية متنوعة لمنطقة الإسماعيلية شرق الواعدة في سيناء، موضحًا أن الهيئة نجحت حتى الآن في توقيع عقود نهائية لإنشاء 3 مشروعات في مجال الصناعات المعدنية ومواد البناء بمنطقة وادي التكنولوجيا، بلغت استثماراتها الإجمالية، بإضافة المشروع الموقع اليوم، نحو 42 مليون دولار، وتقع هذه المشروعات على مساحة إجمالية تبلغ 135 ألف متر مربع، وتتيح 770 فرصة عمل مباشرة.

ولفت إلى أنه من المنتظر توقيع المزيد من المشروعات قريبًا، مثمنًا دعم وتكامل الجهود مع مؤسسات الدولة، لا سيما في إنشاء مدينة الإسماعيلية الجديدة، حيث أبدى مستثمرو الهيئة اهتمامهم بالتعاقد على وحدات بالمدينة لخدمة مشروعاتهم، وذلك تماشيًا مع الرؤية الاستراتيجية للهيئة الهادفة لخلق مجتمعات متكاملة مستدامة، صناعية وخدمية، مدعمة بكافة الخدمات من مرافق ووحدات سكنية وغيرها.

كما أشار إلى مساهمة هذه الجهود التنموية في تمكين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من أدواتها الاقتصادية كافة، والمتمثلة في 6 مواني على البحرين المتوسط والأحمر، و4 مناطق صناعية ولوجستية تتكامل فيما بينها لتحويل الهيئة إلى وجهة مفضلة للاستثمار العالمي، بالإضافة إلى كونها المركز اللوجستي الرائد عالميًّا، لا سيما في ظل جهود رقمنة الإجراءات الجمركية وخدمات الشباك الواحد المقدمة للمستثمرين.