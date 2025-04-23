رئيس هيئة قناة السويس: تدشين أكبر قاطرتين بحريتين خلال أيام

كتبت: رشا فؤاد

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن تدشين أكبر قاطرتين بحريتين بقوة شد تبلغ 190 طنا سيكون خلال أيام قليلة، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يجرى داخل ترسانات وطنية إلى جانب ترسانة الإسكندرية البحرية، وبصناعة مصرية خالصة.



وأوضح أن الترسانات الوطنية تمتلك الكفاءات البشرية والإمكانات الفنية التي تؤهلها للمنافسة إقليميًا، مؤكدًا أن هذه القدرات تدفع الهيئة نحو المزيد من الانفتاح على الشراكات الداخلية مع القطاع الخاص والشركات الوطنية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع الشركات العالمية لاكتساب الخبرات والتكنولوجيا المتقدمة في هذا المجال.

قناة السويس لن ولم تتوقف عن التطوير والتحديث

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس، خلال كلمته في حفل تدشين باكورة إنتاج ترسانة جنوب البحر الأحمر، أن قناة السويس لن ولم تتوقف عن التطوير والتحديث بل ستمضي في تحقيق رؤيتها الطموحة لتخلق دائما فرصا للنجاح ومسارا للعمل الوطني الجاد والبناء في كل المجالات وجميع ربوع مصر، إذ ستظل دائما وأبدا قاطرة للتنمية ومصدرها الخيري والتنمية المستدامة.

هيئة قناة السويس مفتوحة دائما للشراكات الاستراتيجية

وأشار إلى أن هيئة قناة السويس مفتوحة دائما للشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات والشركات الراهنة في مجال النقل البحري، مختتما بتوجيه الشكر لأبناءه رجال ترسانة شركة جنوب البحر الأحمر حيث لا يجد من الكلمات ما يوفي حقهم، إذ أصبحت خطة الأمس حقيقة على أيديهم، ورفعوا اسم مصر عالية.